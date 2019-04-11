Ціни на квартири у новобудовах Дніпра: які тенденції у сегментах

Як навесні змінились ціни на квадратні метри на первинному ринку нерухомості у Дніпрі.

Нерухомість 24 уже писала, якими у березні були ціни на квадратні метри у новобудовах Львова, Києва та Одеси.

Фахівці аналітичного центру DOM.RIA проаналізували, які тенденції спостерігаються на ринку нерухомості міста за підсумками першого кварталу 2019 року.

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Середня ціна метра квадратного у новобудовах економ-класу Дніпра з початку року здорожчала з 11 500 до 12 500 гривень.

Житло в сегменті комфорт-класу є лідером серед пропозицій на первинному ринку міста – 21 з 43 новобудов. Через значну пропозицію на ринку мінімальна ціна у будинках комфорт-класу подекуди навіть нижча, ніж в економ-сегменті – 9900 гривень за квадрат.

Новобудови бізнес-класу перебувають на другому місці за популярністю після житла комфорт-класу. За підсумками першого кварталу 2019 року, середня ціна у цьому сегменті дещо впала – до 20 500 гривень.

Квартиру в новобудовах класу еліт у Дніпрі у березні 2019 можна було придбати в середньому по 25 тисяч гривень за метр квадратний.



Найбільшою популярністю у Дніпрі користуються квартири у новобудовах комфорт-класу

Для порівняння – середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва починається від 47 800 гривень.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах Дніпра Січень 2019, грн Лютий 2019, грн Березень 2019, грн Економ 11 500 12 500 12 500 Комфорт 14 683 15 281 14 683 Бізнес 20 568 22 374 20 568 Еліт 24 628 26 224 24 628

Нерухомість 24 писала, який район визнали найкомфортніший для проживання у Дніпрі.