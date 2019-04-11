Ціни на квартири у новобудовах Дніпра: які тенденції у сегментах
Як навесні змінились ціни на квадратні метри на первинному ринку нерухомості у Дніпрі.
Нерухомість 24 уже писала, якими у березні були ціни на квадратні метри у новобудовах Львова, Києва та Одеси.
Фахівці аналітичного центру DOM.RIA проаналізували, які тенденції спостерігаються на ринку нерухомості міста за підсумками першого кварталу 2019 року.
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Середня ціна метра квадратного у новобудовах економ-класу Дніпра з початку року здорожчала з 11 500 до 12 500 гривень.
Житло в сегменті комфорт-класу є лідером серед пропозицій на первинному ринку міста – 21 з 43 новобудов. Через значну пропозицію на ринку мінімальна ціна у будинках комфорт-класу подекуди навіть нижча, ніж в економ-сегменті – 9900 гривень за квадрат.
Новобудови бізнес-класу перебувають на другому місці за популярністю після житла комфорт-класу. За підсумками першого кварталу 2019 року, середня ціна у цьому сегменті дещо впала – до 20 500 гривень.
Квартиру в новобудовах класу еліт у Дніпрі у березні 2019 можна було придбати в середньому по 25 тисяч гривень за метр квадратний.
Найбільшою популярністю у Дніпрі користуються квартири у новобудовах комфорт-класу
Для порівняння – середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва починається від 47 800 гривень.
|Січень 2019, грн
|Лютий 2019, грн
|Березень 2019, грн
|Економ
|11 500
|12 500
|12 500
|Комфорт
|14 683
|15 281
|14 683
|Бізнес
|20 568
|22 374
|20 568
|Еліт
|24 628
|26 224
|24 628
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