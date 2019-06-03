Ціни на квартири у новобудовах Києва нечувано підскочили: чому так

За підсумками травня середня ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості Києва досягла свого максимуму від початку року.

Середня ціна за метр квадратний у новобудовах Києва за місяць зросла на 3% до 24 000 гривень за метр квадратний. За підсумками квітня 2019, вона становила 23 300 гривень за квадрат.

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Мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах столиці у травні – 16 300 гривень, що на 100 гривень більше, ніж за підсумками квітня.

Для порівняння – у період з травня 2018 до травня 2019 мінімальна ціна квадрата зросла на 1200 грн (7,24%).



Ціни на квартири у новобудовах Києва у травні 2019//Інфографіка: lun.ua

Як змінились ціни на квартири у різних районах столиці?

В окремих районах Києва зафіксоване значне зростання цін на квартири у новобудовах.

Так, наприклад, у Святошинському, Подільському та Голосіївському районах, де пропонують переважно житло у новобудовах комфорт-класу, середня ціна зросла навіть на 2300 гривень за квадрат (11,62%).

Натомість на Лівому березі у Дніпровському районі міста, метр квадратний здорожчаву в середньому на 500 грн.

Що цікаво, у Печерському районі Києва ціни на житло класу "еліт" впали приблизно на 3900 гривень за метр квадратний.

Ціни на квартири у новобудовах Києва у квітні та травні 2019: порівняння

Чому дорожчає житло у новобудовах Києва?

Різке здорожчання ціни метра квадртного у новобудовах фахівці пояснюють зростанням цін на будматеріали та здорожчанням вартості монтажно-будівельних робіт.

Від початку року ціни на будматеріали зросли в середньому на 8-10%, а вартість будівельно-монтажних робіт підскочила майже на 15%.

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Фахівці прогнозують, що ціни на кватири у новобудовах Києва продовжать рости.

Житло буде дорожчати через об'єктивні причини здорожчання вартості будівництва, проте жоден із забудовників навряд чи збільшить ціни вище купівельної спроможності покупця,

– зауважила експерт інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак у коментарі Нерухомість 24.

На сьогодні найбільшою популярністю серед потенційних покупців у столиці користуються новобудови комфорт- та бізнес-класу і все менше проектів класу "економ".

"Покупець голосує грошима за комфортне середовище, тож девелопери наразі конкурують концепціями і проектами, щоб привабити його до свого ЖК", – підсумувала Вікторія Берещак.

Нерухомість 24 уже писала, до чого готуватись українцям після президентських виборів і коли найсприятливіший час для купівля квартири.