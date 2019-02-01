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      Ціни на квартири у новобудовах Києва нечувано зросли

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      Ціни на нерухомість у новобудовах Києва у січні 2019
      Ціни на нерухомість у новобудовах Києва у січні 2019 / prodai.biz

      Що сталось з цінами на квадратні метри на первинному ринку нерухомості Києва за перший місяць 2019-го року.

      Портал з пошуку нерухомості ЛУН.ua оприлюднив дані про те, як змінились ціни на нерухомість у новобудовах Києва та передмістя столиці за січень 2019 року.

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      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у січні 2019-го у порівнянні з даними за грудень 2018-го зросла на 700 гривень – до 23700 гривень.

      Зросла також й мінімальна ціна – до 16300 гривень за квадрат. За підсумками грудня 2018-го вона була зафіксована на рівні 16 тисяч гривень.

      Ціни на нерухомість новобудови Київ
      Середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах Києва у січні 2019

      Під час підрахунку не брались до уваги 10% найвищих та найнижчих цін, щоб зменшити вплив спекуляцій.

      Де у столиці найдешевше житло в новобудовах? Середня ціна економ-класу у новобудовах Києва коливається в межах 18,5 тисяч гривень за метр квадратний. Таке житло можна знайти у Деснянському та Дарницькому районах міста.

      Дещо дорожчі квартири комфорт-класу. Тут середня ціна метра квадратного становить 21 тисячу гривень. Новобудови з такими помешканнями можна шукати в Оболонському, Дніпровському, Святошинському, Солом'янському, Подільському і Голосіївському районах міста.

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      Житло бізнес-класу з квартирами, середня ціна метра квадратного у яких коливається в межах 36 тисяч гривень, зосередилось переважно у Шевченківському районі столиці.

      А от найдорожче житло класу еліт будуть у центральному Печерському районі Києва. Середня ціна метра квадратного такої нерухомості становить понад 58 тисяч гривень.

      ціни на нерухомість новобудови Київ райони
      Середня ціна метра квадратного у новобудовах в різних районах Києва

      Які ціни у передмісті Києва?

      У передмісті столиці ціни на квартири на початку 2019-го, як і раніше залежать від того, наскільки близько новобудова розташована до межі Києва.

      Так, в Обухові чи Гостомелі можна знайти квартиру в новобудові з середньою ціною 11,5 тисяч гривень за квадрат.

      Натомість у ближчих до Києва Вишневому чи Гатному середня ціна метра квадратного починається від 14100 гривень.

      ціна метр квадратний новобудова Київ передмістя
      Середня ціна метра квадратного у передмісті Києва у січня 2019

      24 канал писав, наскільки у передмісті Києва користується попитом купівля нерухомості у розтермінування.

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      Теги: Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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