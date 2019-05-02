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      Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили після виборів

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      Ціни на квартири у новобудовах Києва у квітні 2019
      Ціни на квартири у новобудовах Києва у квітні 2019 / 24 канал

      Як змінились ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва за підсумками квітня 2019.

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у квітні 2019 зросла.

      Читайте також: В Україні здорожчали квартири: як за рік змінились ціни на квадратні метри

      За даними порталу нерухомості ЛУН.ua, середня ціна м² у порівнянні з березнем підскочила до 23300 гривень. Впродовж лютого та березня вона трималась на позначці 23000 гривень.

      Збільшилась також мінімальна ціна, за якою у квітні можна було придбати метр квадратний у новобудовах – 16200 гривень за квадрат.

      ціни на квартири новобудови Київ
      Ціни на квартири у новобудовах Києва у квітні 2019

      Ціни у новобудовах за районами Києва

      Середня ціна метра квадратного у різних районах Києва змінювалась залежно від класу житла.

      Так, метр квадратний у новобудовах класу еліт у Печерському районі Києва здешевшав, а житло комфорт-класу в Оболонському районі навпаки – здорожчало.

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва
      Район Лютий 2019, грн/м² Березень 2019, грн/м² Квітень 2019, грн/м²
      Деснянський 17800  18100  18000
      Дарницький 19300 19200 19300
      Дніпровський 20400 20000 20600
      Святошинський 20500 20500 19800
      Оболонський 20500 18800 19700
      Солом'янський 21800 21500 21700
      Подільський 23700 22700 21700
      Голосіївський 24000 24000 24200
      Шевченківський 34000 32500 32500
      Печерський 49000 47800 47000

      ціни на квартири новобудови Київ квітень 2019
      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у квітні 2019

      Чого чекати після виборів?

      За прогнозами експертів, після перемоги на президентських виборах в Україні Володимира Зеленського на кардинальні зміни на вітчизняному ринку нерухомості розраховувати не варто.

      Через здорожчання будматеріалів та будівельних робіт навіть за збереження економічної та політичної стабільності в Україні, вартість житла в Україні може зрости на 10-12%.

      Більше читайте у матеріалі: Зеленський переміг: Чого чекати на ринку нерухомості після виборів?

       

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      Теги: Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Купівля нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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