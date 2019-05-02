Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили після виборів
Як змінились ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва за підсумками квітня 2019.
Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у квітні 2019 зросла.
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За даними порталу нерухомості ЛУН.ua, середня ціна м² у порівнянні з березнем підскочила до 23300 гривень. Впродовж лютого та березня вона трималась на позначці 23000 гривень.
Збільшилась також мінімальна ціна, за якою у квітні можна було придбати метр квадратний у новобудовах – 16200 гривень за квадрат.
Ціни на квартири у новобудовах Києва у квітні 2019
Ціни у новобудовах за районами Києва
Середня ціна метра квадратного у різних районах Києва змінювалась залежно від класу житла.
Так, метр квадратний у новобудовах класу еліт у Печерському районі Києва здешевшав, а житло комфорт-класу в Оболонському районі навпаки – здорожчало.
|Район
|Лютий 2019, грн/м²
|Березень 2019, грн/м²
|Квітень 2019, грн/м²
|Деснянський
|17800
|18100
|18000
|Дарницький
|19300
|19200
|19300
|Дніпровський
|20400
|20000
|20600
|Святошинський
|20500
|20500
|19800
|Оболонський
|20500
|18800
|19700
|Солом'янський
|21800
|21500
|21700
|Подільський
|23700
|22700
|21700
|Голосіївський
|24000
|24000
|24200
|Шевченківський
|34000
|32500
|32500
|Печерський
|49000
|47800
|47000
Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у квітні 2019
Чого чекати після виборів?
За прогнозами експертів, після перемоги на президентських виборах в Україні Володимира Зеленського на кардинальні зміни на вітчизняному ринку нерухомості розраховувати не варто.
Через здорожчання будматеріалів та будівельних робіт навіть за збереження економічної та політичної стабільності в Україні, вартість житла в Україні може зрости на 10-12%.
Більше читайте у матеріалі: Зеленський переміг: Чого чекати на ринку нерухомості після виборів?
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