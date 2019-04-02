Ціни на квартири у новобудовах Києва у березні: чого чекати після виборів

Ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва напередодні першого туру президентських виборів показали вичікувальну стабільність.

За підсумками березня 2019, середня ціна у новобудовах Києва у порівнянні з лютим зовсім не змінилась і залишилась на рівні 23 000 гривень за метр квадратний, підрахували аналітики порталу нерухомості ЛУН.

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Натомість мінімальна ціна навіть дещо знизилась – до 16 000 гривень за метр квадратний.

За підсумками І кварталу 2019 року, ціна квадратного метра на первинному ринку нерухомості Києва знизилась на 2,95%.

Як змінились ціни на квартири у районах Києва?

Залежно від району та класу житла ціни у новобудовах столиці за місяць дещо змінились. Відчутно здешевшали помешкання економ- та комфорт-класу в Оболонському та Деснянському районах міста.

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Впали в ціні також елітні квадратні метри у Шевченківському та Печерському районах міста.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у березні 2019 Район Лютий 2019, грн/м² Березень 2019, грн/м² Деснянський 17800 18100 Дарницький 19300 19200 Дніпровський 20400 20000 Святошинський 20500 20500 Оболонський 20500 18800 Солом'янський 21800 21500 Подільський 23700 22700 Голосіївський 24000 24000 Шевченківський 34000 32500 Печерський 49000 47800

Чого чекати від ринку нерухомості Києва після виборів?

Фахівець з нерухомості Вікторія Берещак зазначила, що відносне затишшя на ринку первинного житла у березні було зумовлене психологічними чинниками. Потенційні покупці зайняли вичікувальну позицію, очікуючи на результати президентських виборів в Україні, другий тур яких відбудеться 21 квітня.

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Платоспроможний покупець чекає остаточних результатів виборів, при цьому уважно відстежує курсові коливання валют. відчувається якась розгубленість: чи будуть ціни "падати" або "рватися вгору",

– припустила фахівець.

За її прогнозами, на різкі стрибки цін на квартири у Києві очікувати не варто. Коливання може спостерігатись у межах 1-3% і воно буде зумовлене об'єктивними сезонними факторами.

Після виборів покупець, ймовірно, активізується, а забудовники, у свою чергу, шукатимуть можливості, аби залучити якомога більшу кількість інвесторів.

Для порівняння рівно рік тому – у березні 2018 середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва становила 22 000 гривень.