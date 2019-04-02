Ціни на квартири у новобудовах Києва у березні: чого чекати після виборів
Ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва напередодні першого туру президентських виборів показали вичікувальну стабільність.
За підсумками березня 2019, середня ціна у новобудовах Києва у порівнянні з лютим зовсім не змінилась і залишилась на рівні 23 000 гривень за метр квадратний, підрахували аналітики порталу нерухомості ЛУН.
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Натомість мінімальна ціна навіть дещо знизилась – до 16 000 гривень за метр квадратний.
За підсумками І кварталу 2019 року, ціна квадратного метра на первинному ринку нерухомості Києва знизилась на 2,95%.
Як змінились ціни на квартири у районах Києва?
Залежно від району та класу житла ціни у новобудовах столиці за місяць дещо змінились. Відчутно здешевшали помешкання економ- та комфорт-класу в Оболонському та Деснянському районах міста.
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Впали в ціні також елітні квадратні метри у Шевченківському та Печерському районах міста.
|Район
|Лютий 2019, грн/м²
|Березень 2019, грн/м²
|Деснянський
|17800
|18100
|Дарницький
|19300
|19200
|Дніпровський
|20400
|20000
|Святошинський
|20500
|20500
|Оболонський
|20500
|18800
|Солом'янський
|21800
|21500
|Подільський
|23700
|22700
|Голосіївський
|24000
|24000
|Шевченківський
|34000
|32500
|Печерський
|49000
|47800
Чого чекати від ринку нерухомості Києва після виборів?
Фахівець з нерухомості Вікторія Берещак зазначила, що відносне затишшя на ринку первинного житла у березні було зумовлене психологічними чинниками. Потенційні покупці зайняли вичікувальну позицію, очікуючи на результати президентських виборів в Україні, другий тур яких відбудеться 21 квітня.
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Платоспроможний покупець чекає остаточних результатів виборів, при цьому уважно відстежує курсові коливання валют. відчувається якась розгубленість: чи будуть ціни "падати" або "рватися вгору",
– припустила фахівець.
За її прогнозами, на різкі стрибки цін на квартири у Києві очікувати не варто. Коливання може спостерігатись у межах 1-3% і воно буде зумовлене об'єктивними сезонними факторами.
Після виборів покупець, ймовірно, активізується, а забудовники, у свою чергу, шукатимуть можливості, аби залучити якомога більшу кількість інвесторів.
Для порівняння рівно рік тому – у березні 2018 середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва становила 22 000 гривень.