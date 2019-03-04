Ціни на квартири у новобудовах Львова: що змінилось у лютому

Ціни на нерухомість у новобудовах Львова вже кілька місяців поспіль демонструють зразкову стабільність.

Нерухомість 24 проаналізувала, яку динаміку демонстрували ціни на квадратні метри на первинному ринку нерухомості Львова від початку 2019 року.

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За даними порталу нерухомості ЛУН.ua, вже 5 місяць поспіль середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова зберігається на позначці 15 900 гривень за квадрат.

Мінімальна ціна у гривнях також не демонструє жодної динаміки – ще з листопада 2018-го вона зафіксована на позначці 10 500 гривень за метр квадратний.



Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у гривнях у лютому 2019

Натомість середня ціна у валюті за курсом міжбанку у лютому дещо зросла – з 570 до 590 доларів США за метр квадратний.



Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у доларах у лютому 2019

Як у лютому 2019 змінились ціни у новобудовах у районах Львова?

Попри те, що середня ціна у новобудовах, за даними аналітиків, не змінюється вже кілька місяців поспіль, проте у лютому вартість помешкань на первинці таки дещо змінилась залежно від району. У деяких районах вона відчутно знизилась.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова у січні та у лютому 2019 Район Січень 2019, грн/м² Лютий 2019, грн/м² Сихівський 16300 16000 Шевченківський 16500 16200 Залізничний 18100 18400 Личаківський 18100 18500 Франківський 20200 20500 Галицький 33600 32500

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