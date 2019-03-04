Ціни на квартири у новобудовах Львова: що змінилось у лютому
Ціни на нерухомість у новобудовах Львова вже кілька місяців поспіль демонструють зразкову стабільність.
Нерухомість 24 проаналізувала, яку динаміку демонстрували ціни на квадратні метри на первинному ринку нерухомості Львова від початку 2019 року.
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За даними порталу нерухомості ЛУН.ua, вже 5 місяць поспіль середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова зберігається на позначці 15 900 гривень за квадрат.
Мінімальна ціна у гривнях також не демонструє жодної динаміки – ще з листопада 2018-го вона зафіксована на позначці 10 500 гривень за метр квадратний.
Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у гривнях у лютому 2019
Натомість середня ціна у валюті за курсом міжбанку у лютому дещо зросла – з 570 до 590 доларів США за метр квадратний.
Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у доларах у лютому 2019
Як у лютому 2019 змінились ціни у новобудовах у районах Львова?
Попри те, що середня ціна у новобудовах, за даними аналітиків, не змінюється вже кілька місяців поспіль, проте у лютому вартість помешкань на первинці таки дещо змінилась залежно від району. У деяких районах вона відчутно знизилась.
|Район
|Січень 2019, грн/м²
|Лютий 2019, грн/м²
|Сихівський
|16300
|16000
|Шевченківський
|16500
|16200
|Залізничний
|18100
|18400
|Личаківський
|18100
|18500
|Франківський
|20200
|20500
|Галицький
|33600
|32500
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