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      Ціни на квартири у новобудовах Львова: що змінилось у лютому

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      Ціни на нерехомість у новобудовах Львова у лютому 2019
      Ціни на нерехомість у новобудовах Львова у лютому 2019 / Колаж 24 каналу

      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова вже кілька місяців поспіль демонструють зразкову стабільність.

      Нерухомість 24 проаналізувала, яку динаміку демонстрували ціни на квадратні метри на первинному ринку нерухомості Львова від початку 2019 року.

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      За даними порталу нерухомості ЛУН.ua, вже 5 місяць поспіль середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова зберігається на позначці 15 900 гривень за квадрат.

      Мінімальна ціна у гривнях також не демонструє жодної динаміки – ще з листопада 2018-го вона зафіксована на позначці 10 500 гривень за метр квадратний.

      ціни на нерухомість новобудови Львів лютий 2019
      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у гривнях у лютому 2019

      Натомість середня ціна у валюті за курсом міжбанку у лютому дещо зросла – з 570 до 590 доларів США за метр квадратний.

      Ціни на нерухомість новобудови Львів лютий 2019
      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у доларах у лютому 2019

      Як у лютому 2019 змінились ціни у новобудовах у районах Львова?

      Попри те, що середня ціна у новобудовах, за даними аналітиків, не змінюється вже кілька місяців поспіль, проте у лютому вартість помешкань на первинці таки дещо змінилась залежно від району. У деяких районах вона відчутно знизилась.

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова у січні та у лютому 2019
      Район Січень 2019, грн/м² Лютий 2019, грн/м²
      Сихівський 16300 16000
      Шевченківський 16500 16200
      Залізничний 18100 18400
      Личаківський 18100 18500
      Франківський 20200 20500
      Галицький 33600 32500

       

       

       Читайте більше про те, у скільки обійдеться розтермінування квартири на 3 роки у новобудові Львова – у матеріалі.

       

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      Теги: Новини Львова Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Первинний ринок нерухомості Ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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