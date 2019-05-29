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      Ціни на квартири у новобудовах Одеси наближаються до київських

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      Ціни на квартири у новобудовах Одеси та Києва
      Ціни на квартири у новобудовах Одеси та Києва / Колаж 24 каналу

      Різниця між вартістю метра квадратного на первинному ринку нерухомості Одеси та Києва суттєво знизилася.

      За даними сайтів з пошуку нерухомості, станом на початок травня середня вартість житла у новобудовах Одеси становила 18 600 гривень за метр квадратний.

      Читайте також: Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка

      Для порівняння, ціна метра квадратного у новобудовах Києва за підсумками квітня зросла до позначки 23 300 гривень за квадрат.

      Таким чином різниця між цінами Києва та Одеси становить приблизно 20%. За останні три роки цей показник скоротився на понад 15%.

      Дивіться порівняння цін на метр квадратний у новобудовах Києва та Одеси:

       

       

       

      Фахівці ринку прогнозують, що впродовж найближчих років тенденція до цінового зближення на ринку новобудов цих двох міст скоротиться ще на 5-7%.

      На сьогодні в Одесі будують понад 100 житлових об'єктів, які планують ввести в експлуатацію у 2019-2022 роках і це найвищий показник розвитку житлового будівництва з-поміж усіх обласних центрів в Україні.

      Читайте більше у матеріалі: Будують менше, без дозволів і за майже київськими цінами: що з ринком нерухомості Одеси

      Щоправда, за підрахунками експертів, майже третину (32%) новобудов в Одесі зводять без дозволів на виконання будівельних робіт.

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      Теги: Ціни на нерухомість Новини нерухомості України Ринок нерухомості Новини Одеси Новини Києва Первинний ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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