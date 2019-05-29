Ціни на квартири у новобудовах Одеси наближаються до київських

Різниця між вартістю метра квадратного на первинному ринку нерухомості Одеси та Києва суттєво знизилася.

За даними сайтів з пошуку нерухомості, станом на початок травня середня вартість житла у новобудовах Одеси становила 18 600 гривень за метр квадратний.

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Для порівняння, ціна метра квадратного у новобудовах Києва за підсумками квітня зросла до позначки 23 300 гривень за квадрат.

Таким чином різниця між цінами Києва та Одеси становить приблизно 20%. За останні три роки цей показник скоротився на понад 15%.

Дивіться порівняння цін на метр квадратний у новобудовах Києва та Одеси:

Фахівці ринку прогнозують, що впродовж найближчих років тенденція до цінового зближення на ринку новобудов цих двох міст скоротиться ще на 5-7%.

На сьогодні в Одесі будують понад 100 житлових об'єктів, які планують ввести в експлуатацію у 2019-2022 роках і це найвищий показник розвитку житлового будівництва з-поміж усіх обласних центрів в Україні.

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Щоправда, за підрахунками експертів, майже третину (32%) новобудов в Одесі зводять без дозволів на виконання будівельних робіт.