Ціни на квартири у новобудовах Одеси продовжують падати з початку року

За підсумками першого кварталу 2019 року ціна метра квадратного у новобудовах Одеси продовжує знижуватись четвертий місяць поспіль.

Нерухомість 24 уже писала, як від початку року змінились ціни на квартири у новобудовах Львова та Києва.

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У березні середня ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості Одеси продовжила знижуватись.

За даними порталу нерухомості ЛУН, у березні середня ціна у новобудовах Одеси становила 18 100 гривень за квадрат.

Натомість мінімальна ціна за місяць дещо зросла – до 13 400 гривень за метр квадратний.

Середня ціна у доларах також продовжила падіння, а мінімальна ціна у валюті також зросла.

Як змінились ціни за класами житла?

Середня ціна метра квадратного залежно від району Одеси також знизилась. Найбільше впала вартість квадрата на житло класу еліт у Приморському районі міста.

Порівняйте самі:

Середня ціна метра квадратного у новобудовах по районах Одеси Район Січень 2019, грн Лютий 2019, грн Березень 2019, грн Суворовський 14200 14700 14500 Малиновський 15200 15600 15200 Київський 19600 19700 19800 Приморський 28100 27200 26400



Якою була середня ціна метра квадратного у новобудовах Одеси у березні 2019

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