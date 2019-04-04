Ціни на квартири у новобудовах Одеси продовжують падати з початку року
За підсумками першого кварталу 2019 року ціна метра квадратного у новобудовах Одеси продовжує знижуватись четвертий місяць поспіль.
Нерухомість 24 уже писала, як від початку року змінились ціни на квартири у новобудовах Львова та Києва.
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У березні середня ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості Одеси продовжила знижуватись.
За даними порталу нерухомості ЛУН, у березні середня ціна у новобудовах Одеси становила 18 100 гривень за квадрат.
Натомість мінімальна ціна за місяць дещо зросла – до 13 400 гривень за метр квадратний.
Середня ціна у доларах також продовжила падіння, а мінімальна ціна у валюті також зросла.
Як змінились ціни за класами житла?
Середня ціна метра квадратного залежно від району Одеси також знизилась. Найбільше впала вартість квадрата на житло класу еліт у Приморському районі міста.
Порівняйте самі:
|Район
|Січень 2019, грн
|Лютий 2019, грн
|Березень 2019, грн
|Суворовський
|14200
|14700
|14500
|Малиновський
|15200
|15600
|15200
|Київський
|19600
|19700
|19800
|Приморський
|28100
|27200
|26400
Якою була середня ціна метра квадратного у новобудовах Одеси у березні 2019
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