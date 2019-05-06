Ціни на квартири у новобудовах Одеси у квітні нечувано зросли

Середня ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості Одеси у квітні 2019 підскочила після кількох місяців падіння.

Нерухомість 24 раніше писала, що після президентських виборів сталось з цінами на квартири у новобудовах Києва та Львова.

Читайте також: Про що свідчить ріст цін у новобудовах Києва: пояснення фахівця

За даними порталу з пошуку житла ЛУН.ua, середня ціна метра квадратного в Одесі у квітні 2019-го зросла одразу на понад 2,5% – до 18 600 гривень за квадрат.

З грудня 2018 до березня 2019 включно нерухомість на одеській первинці тільки дешевшала.

В свою чергу, мінімальна ціна метра квадратного в одеських новобудовах вже кілька місяців поспіль залишається в межах позначки 13 400 гривень за квадрат.



Ціни на нерухомість у новобудовах Одеси у квітні 2019

Як змінились ціни на квартири від початку року?

Середня вартість метра квадратного у новобудовах Одеси залежно від класу житла змінювалась з початку року.

До прикладу, у віддаленому від центру Суворовському районі міста у новобудовах економ-класу з січня по квітень зросла до 14 700 грн. А у Приморському районі, де будують переважно житло класу-еліт, ціна за квадрат, знизилась з 28100 до 26300 гривень.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах по районах Одеси Район Січень 2019, грн Лютий 2019, грн Березень 2019, грн Квітень 2019, грн Суворовський 14200 14700 14500 14700 Малиновський 15200 15600 15200 15300 Київський 19600 19700 19800 19600 Приморський 28100 27200 26400 26300



Середня ціна метра квадратного у новобудовах різних районів Одеси у квітні 2019

Читайте більше: Скандал навколо Літнього театру в Одесі: що про це треба знати

Дивіться також, як впродовж 2 років змінювалась середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва.