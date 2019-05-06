Ціни на квартири у новобудовах Одеси у квітні нечувано зросли
Середня ціна метра квадратного на первинному ринку нерухомості Одеси у квітні 2019 підскочила після кількох місяців падіння.
Нерухомість 24 раніше писала, що після президентських виборів сталось з цінами на квартири у новобудовах Києва та Львова.
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За даними порталу з пошуку житла ЛУН.ua, середня ціна метра квадратного в Одесі у квітні 2019-го зросла одразу на понад 2,5% – до 18 600 гривень за квадрат.
З грудня 2018 до березня 2019 включно нерухомість на одеській первинці тільки дешевшала.
В свою чергу, мінімальна ціна метра квадратного в одеських новобудовах вже кілька місяців поспіль залишається в межах позначки 13 400 гривень за квадрат.
Ціни на нерухомість у новобудовах Одеси у квітні 2019
Як змінились ціни на квартири від початку року?
Середня вартість метра квадратного у новобудовах Одеси залежно від класу житла змінювалась з початку року.
До прикладу, у віддаленому від центру Суворовському районі міста у новобудовах економ-класу з січня по квітень зросла до 14 700 грн. А у Приморському районі, де будують переважно житло класу-еліт, ціна за квадрат, знизилась з 28100 до 26300 гривень.
|Район
|Січень 2019, грн
|Лютий 2019, грн
|Березень 2019, грн
|Квітень 2019, грн
|Суворовський
|14200
|14700
|14500
|
14700
|Малиновський
|15200
|15600
|15200
|
15300
|Київський
|19600
|19700
|19800
|
19600
|Приморський
|28100
|27200
|26400
|
26300
Середня ціна метра квадратного у новобудовах різних районів Одеси у квітні 2019
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