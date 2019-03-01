Ціни на квартири в новобудовах Києва у лютому відчутно впали: інфографіка
За підсумками лютого 2019 року, ціни на квадратні метри на первинному ринку нерухомості Києва та Київської області відчутно знизились.
У порівнянні з січнем 2019-го, середня ціна за метр квадратний на первинному ринку нерухомості столиці у гривні впала до 23 тисяч гривень за квадрат. На такій позначці вона востаннє була вкінці 2018-го.
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Мінімальна ціна також дещо пішла на спад – до 16 200 гривень за метр квадратний.
Середня та мінімальна ціна метра квадратного у гривні у новобудовах Києва у лютому 2019
Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у доларах у порівнянні з січнем 2019 збереглась на позначці 850 $/м².
Мінімальна ціна у лютому натомість не значно підвищилась з 580 до 590 доларів США за метр квадратний.
Середня та мінімальна ціна метра квадратного у доларах у новобудовах Києва у лютому 2019
Як змінились ціни у районах Києва?
|Район
|Січень 2019, грн/м²
|Лютий 2019, грн/м²
|Деснянський
|18000
|17800
|Дарницький
|18900
|19300
|Дніпровський
|20400
|20400
|Святошинський
|21200
|20500
|Оболонський
|21000
|20500
|Солом'янський
|21700
|21800
|Подільський
|23800
|23700
|Голосіївський
|24000
|24000
|Шевченківський
|34200
|34000
|Печерський
|49400
|49000
Нерухомість 24 нещодавно писала, що відбувається на ринку нерухомості у передмісті Києва.
За даними порталу нерухомості Лун.ua, у порівнянні з січнем у лютому 2019-го ціна метра квадратного не змінилась і залишилась на позначці 13 100 гривень за квадрат.