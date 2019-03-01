Ціни на квартири в новобудовах Києва у лютому відчутно впали: інфографіка

За підсумками лютого 2019 року, ціни на квадратні метри на первинному ринку нерухомості Києва та Київської області відчутно знизились.

У порівнянні з січнем 2019-го, середня ціна за метр квадратний на первинному ринку нерухомості столиці у гривні впала до 23 тисяч гривень за квадрат. На такій позначці вона востаннє була вкінці 2018-го.

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Мінімальна ціна також дещо пішла на спад – до 16 200 гривень за метр квадратний.



Середня та мінімальна ціна метра квадратного у гривні у новобудовах Києва у лютому 2019

Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у доларах у порівнянні з січнем 2019 збереглась на позначці 850 $/м².

Мінімальна ціна у лютому натомість не значно підвищилась з 580 до 590 доларів США за метр квадратний.



Середня та мінімальна ціна метра квадратного у доларах у новобудовах Києва у лютому 2019

Як змінились ціни у районах Києва?

Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у лютому 2019 Район Січень 2019, грн/м² Лютий 2019, грн/м² Деснянський 18000 17800 Дарницький 18900 19300 Дніпровський 20400 20400 Святошинський 21200 20500 Оболонський 21000 20500 Солом'янський 21700 21800 Подільський 23800 23700 Голосіївський 24000 24000 Шевченківський 34200 34000 Печерський 49400 49000

Нерухомість 24 нещодавно писала, що відбувається на ринку нерухомості у передмісті Києва.

За даними порталу нерухомості Лун.ua, у порівнянні з січнем у лютому 2019-го ціна метра квадратного не змінилась і залишилась на позначці 13 100 гривень за квадрат.