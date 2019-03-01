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      Ціни на квартири в новобудовах Києва у лютому відчутно впали: інфографіка

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      Ціни на нерухомість у новобудовах Києва у лютому 2019
      Ціни на нерухомість у новобудовах Києва у лютому 2019 / Колаж 24 каналу

      За підсумками лютого 2019 року, ціни на квадратні метри на первинному ринку нерухомості Києва та Київської області відчутно знизились.

      У порівнянні з січнем 2019-го, середня ціна за метр квадратний на первинному ринку нерухомості столиці у гривні впала до 23 тисяч гривень за квадрат. На такій позначці вона востаннє була вкінці 2018-го.

      Читайте також: Первинний і вторинний ринок нерухомості: що буде з цінами у 2019

      Мінімальна ціна також дещо пішла на спад – до 16 200 гривень за метр квадратний.

      ціни на нерухомість новобудови Київ лютий 2019
      Середня та мінімальна ціна метра квадратного у гривні у новобудовах Києва у лютому 2019

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у доларах у порівнянні з січнем 2019 збереглась на позначці 850 $/м².

      Мінімальна ціна у лютому натомість не значно підвищилась з 580 до 590 доларів США за метр квадратний.

      ціни на нерухомість новобудови Київ лютий 2019
      Середня та мінімальна ціна метра квадратного у доларах у новобудовах Києва у лютому 2019

      Як змінились ціни у районах Києва?

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у лютому 2019
      Район Січень 2019, грн/м² Лютий 2019, грн/м²
      Деснянський 18000 17800
      Дарницький 18900 19300
      Дніпровський 20400 20400
      Святошинський 21200 20500
      Оболонський 21000 20500
      Солом'янський 21700 21800
      Подільський 23800 23700
      Голосіївський 24000 24000
      Шевченківський 34200 34000
      Печерський 49400 49000

       

      Нерухомість 24 нещодавно писала, що відбувається на ринку нерухомості у передмісті Києва.

      За даними порталу нерухомості Лун.ua, у порівнянні з січнем у лютому 2019-го ціна метра квадратного не змінилась і залишилась на позначці 13 100 гривень за квадрат.

      ціни на нерухомість новобудови Київ передмістя

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      Теги: Новини нерухомості Новини Києва Купівля нерухомості Первинний ринок нерухомості Ринок нерухомості Новини нерухомості України Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
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