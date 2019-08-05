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      Ціни на квартири у новобудовах Одеси: на скільки змінились у липні

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      Ціни на квартири в Одесі від забудовника – липень 2019
      Ціни на квартири у новобудовах Одеси у липні 2019 / Колаж 24 каналу

      Ціна метра квадратного у новобудовах Одеси за підсумками липня 2019 у порівнянні з червнем пішла на спад.

      За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, за підсумками липня 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах Південної Пальміри знизилась трохи більше ніж на 1% – до 18 400 гривень за квадрат.

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      Водночас мінімальна ціна у гривні опустилась набагато більше – до 13 100 гривень за метр квадратний у липні.

      Фахівці пояснюють, що зниження вартості нерухомості на первинному ринку нерухомості є доволі закономірним. Зокрема, через суттєве зміцнення гривні після парламентських виборів, а також через те, що в літні місяці зазвичай спостерігається сезонний спад активності покупців.

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      ціни квартири новобудови Одеса липень 2019
      Ціни на квартири у новобудовах Одеси у липні пішли на спад / Дані: lun.ua

      Як змінились ціни у різних районах Одеси?

      У розпал курортного сезону у липні 2019 дещо впали у ціні квартири у новобудовах у Суворовському районі Одеси, де будують здебільшого житло економ- та комфорт-класу. Середня ціна метра квадратного у новобудах в цьому районі опустилась до 14 100 гривень.

      На тому ж рівні, що й у червні збереглись ціни у Київському районі міста – 19 100 гривень за метр квадратний.

      Помешкання у новобудовах у центральному Приморському районі Одеси, де зводять переважно житло бізнес- та еліт-класу за минулий місяць впали в ціні на понад 2% до 26 100 гривень за 1 метр квадратний.

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Одеси 2019
      Район Січень, грн Лютий, грн Березень, грн Квітень, грн Травень, грн Червень, грн Липень, грн
      Суворовський 14200 14700 14500 14700 15500 14500 14100
      Малиновський 15200 15600 15200 15300 15100 15100 15000
      Київський 19600 19700 19800 19600 19300 19100 19100
      Приморський 28100 27200 26400 26300 26300 26700 26100

      За даними ЛУН.ua, на сьогодні в Одесі триває продаж квартир у 138 новозбудованих житлових комплексах.

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      Теги: Новини нерухомості Купівля нерухомості Первинний ринок нерухомості Новини Одеси Гроші Ціни Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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