Ціни на квартири у новобудовах Одеси: на скільки змінились у липні
Ціна метра квадратного у новобудовах Одеси за підсумками липня 2019 у порівнянні з червнем пішла на спад.
За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, за підсумками липня 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах Південної Пальміри знизилась трохи більше ніж на 1% – до 18 400 гривень за квадрат.
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Водночас мінімальна ціна у гривні опустилась набагато більше – до 13 100 гривень за метр квадратний у липні.
Фахівці пояснюють, що зниження вартості нерухомості на первинному ринку нерухомості є доволі закономірним. Зокрема, через суттєве зміцнення гривні після парламентських виборів, а також через те, що в літні місяці зазвичай спостерігається сезонний спад активності покупців.
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Ціни на квартири у новобудовах Одеси у липні пішли на спад / Дані: lun.ua
Як змінились ціни у різних районах Одеси?
У розпал курортного сезону у липні 2019 дещо впали у ціні квартири у новобудовах у Суворовському районі Одеси, де будують здебільшого житло економ- та комфорт-класу. Середня ціна метра квадратного у новобудах в цьому районі опустилась до 14 100 гривень.
На тому ж рівні, що й у червні збереглись ціни у Київському районі міста – 19 100 гривень за метр квадратний.
Помешкання у новобудовах у центральному Приморському районі Одеси, де зводять переважно житло бізнес- та еліт-класу за минулий місяць впали в ціні на понад 2% до 26 100 гривень за 1 метр квадратний.
|Район
|Січень, грн
|Лютий, грн
|Березень, грн
|Квітень, грн
|Травень, грн
|Червень, грн
|Липень, грн
|Суворовський
|14200
|14700
|14500
|14700
|15500
|14500
|14100
|Малиновський
|15200
|15600
|15200
|15300
|15100
|15100
|15000
|Київський
|19600
|19700
|19800
|19600
|19300
|19100
|19100
|Приморський
|28100
|27200
|26400
|26300
|26300
|26700
|26100
За даними ЛУН.ua, на сьогодні в Одесі триває продаж квартир у 138 новозбудованих житлових комплексах.
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