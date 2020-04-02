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      Ціни на нафту різко зросли майже на 50%: причини

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      Ціни на нафту різко зросли майже на 50% / minfin.com.ua

      Під час торгів 2 квітня ціни на нафту різко піднялися майже на 50% – до понад 36 доларів за барель. А згодом відкотилися до 32 доларів за барель. Підвищення вартості нафти сталося після заяви Дональда Трампа про те, що Росія та Саудівська Аравія знизять видобуток нафти.

      Про підвищення ціни на нафту свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE. Про це пише CNBC.

      Зверніть увагу Мережі заправок погодилися знизити ціни на бензин, – АМКУ

      Станом на 18:00 за київським часом ціна нафти марки Brent підвищилася на 29,06%. Та сягнула позначки у 31,93 долара за барель.

      Водночас на піку сьогоднішніх торгів вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent зростала до 36,29 долара за барель. Тобто вартість збільшувалася на 46,7%.

      Ціни на американську нафту марки WTI підвищилися на 32,2% та становили 26,85 долара за барель.

      Чому ціни на нафту зросли

      Так котирування могли відреагувати на заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він провів переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії. Після чого висловив сподівання, що Росія та Саудівська Аравія відчутно знизять видобуток нафти.

      Поговорив з моїм другом (наслідним принцом) Саудівської Аравії, який говорив з президентом Росії Путіним, і я очікую, що вони скоротять хоча б 10 мільйонів барелів видобутку,
      – написав Трамп.

      Американський лідер додав, що це буде дуже добре для нафтогазової галузі.

      Згодом його слова про розмову Путіна з бен Салманом спростував прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. На що Трамп уточнив, що скорочення може сягнути 15 мільйонів барелів.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Володимир Путін Дональд Трамп Новини Росії Новини США Ціни Нафта Саудівська Аравія
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