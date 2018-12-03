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      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова та Одеси у листопаді 2018: порівняння

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      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова та Одеси у листопаді 2018
      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова та Одеси у листопаді 2018 / Колаж 24 каналу

      Передостанній місяць року був щедрий на події, які могли позначитись на ринку нерухомості України. Як змінились ціни на квадратні метри у новобудовах Львова та Одеси у листопаді 2018 року.

      Раніше 24 канал писав, якими були ціни на нерухомість у новобудовах Львова, Одеси та Києва у жовтні 2018 року.

      Читайте також: Як змінились ціни на нерухомість у новобудовах Києва у листопаді: статистика

      У листопаді середня ціна метра квадратного на первинному ринку Львова демонструє небачену стабільність – 15 900.

      Натомість різко підскочила мінімальна ціна за квадрат.

      Якщо у жовтні вона опустилась до мінімуму за 12 місяців (9900 гривень), то у листопаді знову зросла до позначки 10 500 гривень за метр квадратний.

      ціни нерухомість новобудови Львів листопад 2018
      Ціни за метр квадратний у новобудовах Львова у листопаді 2018

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Одеси у листопаді пішла на спад. За місяць, вартість квадрата на первинному ринку знизилась до 19 000 гривень.

      Мінімальна ціна залишилась такою, як у жовтні – на рівні 12 900 гривень.

      Ціни нерухомість новобудови Одеса листопад 2018
      Ціна метра квадратного у новобудовах Одеси у листопаді 2018

      Читайте також: Стрибки цін і парадокси попиту: чим відзначився ринок нерухомості з весни по осінь 2018

      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини України Новини Львова Новини Одеси Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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