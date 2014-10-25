Ціни на нерухомість в найбільших містах України
За минулий тиждень у деяких основних містах України ціни на житло дещо змінилися. Вартість трикімнатної квартири найвища – в Одесі.
За метр такого помешкання тут потрібно викласти більше 1 300 доларів. Найнижчі ціни – у Хмельницькому. За метр трикімнатки тут доведеться заплатити понад 700 доларів.
Найвища вартість оренди трикімнатних квартир зафіксована в Одесі. Винайняти таке помешкання тут можна за більш ніж 5 300 гривень за місяць. Найнижчі ціни – у Хмельницькому – оренда трикімнатних квартир тут коштує понад 2 700 грн.
Джерело: Телеканал новин "24"
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