Ціни на нерухомість в найбільших містах України

За минулий тиждень у деяких основних містах України ціни на житло дещо змінилися. Вартість трикімнатної квартири найвища – в Одесі.

За метр такого помешкання тут потрібно викласти більше 1 300 доларів. Найнижчі ціни – у Хмельницькому. За метр трикімнатки тут доведеться заплатити понад 700 доларів.

Найвища вартість оренди трикімнатних квартир зафіксована в Одесі. Винайняти таке помешкання тут можна за більш ніж 5 300 гривень за місяць. Найнижчі ціни – у Хмельницькому – оренда трикімнатних квартир тут коштує понад 2 700 грн.