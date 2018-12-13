Ціни на новорічний стіл-2019: скільки грошей готувати

У середньому по Україні вартість новорічного столу 2019 року для української сім’ї з 4 осіб підвищиться порівняно з минулорічною майже на 20% і складе 1535 гривень.

Про це поінформував заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов.

Для оцінки науковці взяли новорічне меню з традиційних для столу середньостатистичної родини страв: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Салати по кишені

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 3 кг салату "Олів'є" традиційної рецептури обійдеться у 129,76 гривень. Це на 25% більше, ніж при святкуванні Нового 2018 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 53,08 гривні за 0,5 кг, півкіло зеленого горошку – 27 гривень, 6 яєць – 15,10 та 180 г майонезу – 9,50 гривні. Ще 25,08 гривні треба викласти за цибулю, моркву, картоплю та солоні огірки.

Трохи дешевше – 118,32 гривні – коштуватиме 1,5 кілограма салату "Оселедець під шубою" (або "Шуба"). Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 гривень за 0,5 кг. Майонез обійдеться у 9,50, морква – 2,38 за 1 штуку, буряк – 2,35 гривні за штуку, цибуля – 2,15, картопля – 1,94 гривні за штуку.

М'ясо стало дорожчим

Суттєво зростуть витрати на м’ясні продукти, зазначив Микола Пугачов. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме, в середньому, 80 гривень, стільки ж підчеревини копченої – 75, а биток зі свинини свіжий – 78,50 гривні. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 111 гривень. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 344,50 гривні.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 54 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 32,25 грн.

Овочі і фрукти радують

Вартість овочів на новорічному столі складе 159,48 гривні, в середньому. Картопля (2 кг) коштуватиме 13,84 гривні, гриби (1 кг) – 47,90, перець солодкий (0,5 кг) – 51 гривню, півкіло свіжих огірків – 16,77 гривні, а кілограм свіжих помідорів – 29,97 гривні.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 78 гривень. За 2 кіло мандаринів заплатимо 50 гривень, 1 кілограм бананів обійдеться, в середньому, у 22 гривні, 200 грамів лимону – 6 гривень.

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 19,89 гривні, а шоколадні цукерки – 170 гривень за 1 кг.

Напої теж подорожчали

Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться у 98 гривень. У півтора рази більше – 155 гривень – доведеться заплатити за півлітрову пляшку коньяку.

Безалкогольні напої коштуватимуть 76,10 гривень. За 2 л соку доведеться заплатити 38,30, за мінеральну воду (1,5 л) – 11,30, за солодку воду (2 л) – 26,50 гривні.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 гривень. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250, а 200 г червоної риби – у 220 гривень. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2005,30 гривні, зауважив Микола Пугачов.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 1647,60 гривні, що на 13,6% більше вартості новорічного столу 2018 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2157,60 гривні, зазначив Микола Пугачов.

Розрахунок вартості новорічного столу у 2019 році проведено науковцями на основі даних Державної служби статистики України, моніторингу роздрібних цін на міських ринках та у супермаркетах в середньому по регіонах станом на 6 грудня 2018 року.