Ціни на пальне в Україні впали після вимоги Зеленського

Керовані групою "Приват" автозаправки 24 грудня знизили ціни на всі марки пального на 1 гривню за літру. Це сталося після наради 23 грудня в Офісі Президента.

Щодо цін на пальне на інших автозаправках, то мережі UPD, ОККО, WOG знизили вартість пального на 50 копійок за літру, мережа АМІК – на 70-80 копійок. Про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" ( Київ) Сергій Куюн.

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Що відомо про нараду в Офісі Президента

На нараді з представниками компаній-учасниць паливного ринку, нафто- і газодобувної галузі та мереж АЗС Президент України Володимир Зеленський обговорив зниження цін на пальне на українських автозаправках, детінізацію ринку і закликав мережі АЗС знизити вартість пального на стелах.

Ми звертаємося до вас з пропозицією "активніше відреагувати на зміцнення курсу і відповідно зменшити ціну на бензин. Не надати знижки, а зменшити (ціну). На табло,

– заявив Зеленський.

Зауважимо, що ще 5 грудня Антимонопольний комітет ухвалив обов’язкові для виконання рекомендації, згідно з якими низка великих АЗС повинні були знизити ціни на бензин і дизельне пальне. Усе тому, що середні оптові на пальне впали на 20%, водночас на 12% впав курс долара.