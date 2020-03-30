Ціни на продукти: які штрафи загрожують тим, хто наживається на українцях

З початку карантину продукти харчування суттєво додали в ціні. Антимонопольний комітет (АМКУ) навіть відкрив справу через їх суттєве подорожчання у столичних маркетах. Чи вдасться комітету вплинути на ситуацію, – розбиралась журналістка 24 каналу.

Суворий контроль за цінами на їжу

Днями Київське обласне територіальне відділення АМКУ відкрило справу проти постачальників продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва.

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Приводом для втручання комітету стало суттєве подорожчання товарів протягом останніх днів. Ціновий моніторинг, який запровадив АМКУ, засвідчив, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту підіймалися синхронно в різних торговельних мережах. Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку – як постачальників, так і роздрібної торгівлі, або ж обох цих ланок одночасно.



АМКУ відслідковує динаміку цін на продукти / Фото https://pixabay.com/

"Наші спеціалісти вже тиждень моніторять вартість товарів у магазинах. Вимоги надати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни надіслані в торговельні мережі, про відпускні ціни – постачальним компаніям. Тервідділення уважно вивчить всі обставини підвищення вартості на харчі, встановить на якому етапі та хто саме спровокував підвищення цін і прийме відповідне рішення", – написав голова Київського обласного відділення Олексій Хмельницький у своєму Facebook.

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На таку заяву Антимонопольного комітету уже відреагували в торговій мережі АТБ. Генеральний директор мережі АТБ Борис Марков в ефірі програми "Право на владу" зазначив, що після перевірки АМКУ побачить обґрунтування вищих цін.

Ми надали усю необхідну інформацію, усі первинні документи. Не маю сумнівів, що після перевірки АМКУ впевниться, що основне здорожчання сталося через переоцінку продукції від постачальників,

– зазначив Марков.

Керуючий партнер ЮФ "ADS Legal Group" Олександр Бондарчук пояснює, що очікувати від Антимонопольного комітету блискавичних рішень не варто, навіть в нинішній ситуації. Розгляд однієї справи може тривати й кілька років.

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АМКУ не виконує роль цінового регулятора, в нашій країні цією функцією опікується Мінекономрозвитку, але всі про це забувають. Комітет розглядає той чи інший випадок підняття цін лише з точки зору порушення законодавства про захист економічної конкуренції,

– розповідає Олександр Бондарчук.

Своєю чергою, Київське територіальне відділення АМКУ, яке ще у лютому 2020 року рекомендувало 34-м суб’єктам господарювання утриматися від невмотивованого підвищення цін на маски медичні одноразові, які перевищують економічно-обґрунтований рівень, уже звітує про виконання деякими учасниками ринку цих рекомендацій.

Порушив – не порушив?

Варто зауважити, що для відкриття таких справ АМКУ потрібні вагомі причини та докази фактів порушення саме законодавства про захист економічної конкуренції.

Аби розпочати справу, комітет має зібрати необхідну інформацію – це можуть бути заяви від учасників ринку, споживачів, громадських організацій, ЗМІ, інших контролюючих органів влади чи й дані отримані безпосередньо від самого суб’єкту господарювання.

Лише потім, як каже юрист, зваживши всі факти і зібравши всі необхідні матеріали, відомство відкриває справу проти того чи іншого суб’єкта господарювання. Розгляд самої справи, це теж робота не однієї години чи дня. Адже АМКУ має зіставити всі наявні матеріали, провести власне дослідження і зрозуміти, чи має місце факт порушення в діях того чи іншого учасника ринку.

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Олексій Бондарчук пояснює, що АМКУ – це не той орган, який може просто так прийти до будь-якого суб’єкту господарювання і наказати швидко знизити ціни на той чи інший товар і стояти над душею у підприємця поки той цього не зробить. Відомство має побачити в його діях порушення правил добросовісної конкуренції. Або це може бути факт змови з іншими учасниками ринку (через що ціна і піднялась), чи зловживання монопольним становищем, яке призвело до завищення ціни на той чи інший товар.

Мінекономрозвитку, зі свого боку, також мало би почати з’ясовувати чому зросли ціни на значущі для населення товари. Власне, нещодавно на засіданні уряду саме цьому міністерству й доручили опікуватись цим питанням. Проте результатів його роботи в цьому напрямку поки не спостерігається.

І все ж штрафи

Якщо ж в діях учасників ринку АМКУ виявить порушення конкурентного законодавства, то це не обов’язково означатиме накладення величезного штрафу. Для початку комітет може надати лише обов’язкові для розгляду рекомендації, на виконання яких дасть певний строк, і вже у разі якщо порушник не дослухався до рекомендацій відомства, АМКУ оштрафує його та зобов’яже знизити ціни до економічно-обґрунтованого рівня. Розмір штрафу може сягати 10% доходу (виторгу) суб’єкта господарювання від реалізації продукції за попередній рік.



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Як зауважує Олександр Бондарчук, за наявності ознак порушення, комітет може відкрити справу, але якщо рекомендації про припинення порушення виконають, її закриють.

Порушник має право оскаржувати рішення АМКУ у судовому порядку, а тому, чи він заплатить штраф та знизить ціни буде зрозуміло лише після рішення суду. Загальновідомо, що судова тяганина може тривати роками,

– говорить Олександр Бондарчук.

Таким чином, не варто очікувати від Антимонопольного комітету надшвидких дій, які спричинять різке зниження цін, до того ж відомство не є ціновим регулятором – це прерогатива Мінекономрозвитку.

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Виходом з цієї ситуації в майбутньому стало б розроблення разом з Мінекономрозвитку системи контролю за цінами на соціально значущі товари.