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      ЦІни на продукти в Києві перестали зростати: що очікувати далі

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      За останній тиждень ціни на продукти в Києві перестали зростати, а деякі навіть знизилися / Фото з відкритих джерел

      Упродовж останнього тижня ціни на продукти в Києві не ростуть. Виняток лише становлять деякі імпортні овочі та фрукти.

      Як свідчать дані моніторингу Київського облтервідділення Антимонопольного комітету (КОТВ АМКУ), ціни на продукти першої необхідності вирівнялися, а деякі з них навіть знизилися.

      До теми Експерти розповіли, чому мережі АТБ, Сільпо, Billa та Еко-Маркет підвищують ціни


      Ціни на продукти в супермаркетах Києва / Свіжі дані АМКУ 

      Голова відомства Олексій Хмельницький у фейсбуці зазначив, що причиною того, що ціни не ростуть, стало відкриття відповідної справи.

      За його словами, очолюване ним відомство продовжить своє розслідування для з’ясування, хто ж саме винен у антиконкурентних діях на ринку продовольчих товарів. У результаті чого в першій половині березня відбулося необґрунтоване та синхронне підняття цін.

      Хмельницький додав, що найближчими днями КОТВ АМКУ має намір отримати протокольні пояснення від потенційних відповідачів у справі.

      До слова, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що тим, хто піднімає ціни на продукти в регіонах, слід чекати на жорсткі заходи, які проти них готує держава.

      Зверніть увагу Ціни на продукти: які штрафи загрожують тим, хто наживається на українцях

      Зауважимо, по всій території України запроваджено режим надзвичайної ситуації з метою запобігти поширенню епідемії коронавірусу. Тому в Україні працюють лише продуктові, будівельні та магазини з товарами першої необхідності, а також аптеки.  


      Надзвичайна ситуація: що треба знати / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Ціни АМКУ Новини Києва
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