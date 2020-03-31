ЦІни на продукти в Києві перестали зростати: що очікувати далі

Упродовж останнього тижня ціни на продукти в Києві не ростуть. Виняток лише становлять деякі імпортні овочі та фрукти.

Як свідчать дані моніторингу Київського облтервідділення Антимонопольного комітету (КОТВ АМКУ), ціни на продукти першої необхідності вирівнялися, а деякі з них навіть знизилися.

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Ціни на продукти в супермаркетах Києва / Свіжі дані АМКУ

Голова відомства Олексій Хмельницький у фейсбуці зазначив, що причиною того, що ціни не ростуть, стало відкриття відповідної справи.

За його словами, очолюване ним відомство продовжить своє розслідування для з’ясування, хто ж саме винен у антиконкурентних діях на ринку продовольчих товарів. У результаті чого в першій половині березня відбулося необґрунтоване та синхронне підняття цін.

Хмельницький додав, що найближчими днями КОТВ АМКУ має намір отримати протокольні пояснення від потенційних відповідачів у справі.

До слова, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що тим, хто піднімає ціни на продукти в регіонах, слід чекати на жорсткі заходи, які проти них готує держава.

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Зауважимо, по всій території України запроваджено режим надзвичайної ситуації з метою запобігти поширенню епідемії коронавірусу. Тому в Україні працюють лише продуктові, будівельні та магазини з товарами першої необхідності, а також аптеки.



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