ЦІни на продукти в Києві перестали зростати: що очікувати далі
Упродовж останнього тижня ціни на продукти в Києві не ростуть. Виняток лише становлять деякі імпортні овочі та фрукти.
Як свідчать дані моніторингу Київського облтервідділення Антимонопольного комітету (КОТВ АМКУ), ціни на продукти першої необхідності вирівнялися, а деякі з них навіть знизилися.
До теми Експерти розповіли, чому мережі АТБ, Сільпо, Billa та Еко-Маркет підвищують ціни
Ціни на продукти в супермаркетах Києва / Свіжі дані АМКУ
Голова відомства Олексій Хмельницький у фейсбуці зазначив, що причиною того, що ціни не ростуть, стало відкриття відповідної справи.
За його словами, очолюване ним відомство продовжить своє розслідування для з’ясування, хто ж саме винен у антиконкурентних діях на ринку продовольчих товарів. У результаті чого в першій половині березня відбулося необґрунтоване та синхронне підняття цін.
Хмельницький додав, що найближчими днями КОТВ АМКУ має намір отримати протокольні пояснення від потенційних відповідачів у справі.
До слова, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що тим, хто піднімає ціни на продукти в регіонах, слід чекати на жорсткі заходи, які проти них готує держава.
Зверніть увагу Ціни на продукти: які штрафи загрожують тим, хто наживається на українцях
Зауважимо, по всій території України запроваджено режим надзвичайної ситуації з метою запобігти поширенню епідемії коронавірусу. Тому в Україні працюють лише продуктові, будівельні та магазини з товарами першої необхідності, а також аптеки.
Надзвичайна ситуація: що треба знати / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
У Світовому банку прогнозують припинення зростання економіки Китаю: що це означаєсьогодні , 11:14
-
На складах Amazon зафіксовані випадки зараження COVID-19: працівники почали страйксьогодні , 15:38
-
Коронавірус в Іспанії: за добу померла рекордна кількість людейсьогодні , 17:01
-
У Португалії затримали силовиків, яких підозрюють у вбивстві українця: що їм загрожуєсьогодні , 14:48
-
Кредит від МВФ: чи достатньо цього, щоб врятувати економіку Українисьогодні , 16:01
-
Закупівля захисних масок: чому це гроші на вітерсьогодні , 12:00