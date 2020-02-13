22:03
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана
      Вєсті.UA
      21:52, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      Ціни на продукти в Україні: що подорожчало, а що подешевшало у 2020 році

      0
      Як змінилися ціни на продукти в Україні з початку 2020 року / Фото 24 каналу

      Держстат оприлюднив дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у січні 2020 року. Так, найбільше подорожчала гречка і яблука, а пшоно і морква – навпаки дещо подешевшали.

      Державна служба статистики повідомляє, що переважно ціни на продукти з початку року почали знижуватися. Проте деякі види м'яса, хліб та гречка пошали дорожчати.

      Дізнайтеся більше: Чи дорогі в Україні продукти: порівняння українських цін з європейськими

      Що і на скільки подорожчало у 2020 році:

      • гречка додала у ціні 2,1% і тепер коштує 28,4 гривні за кілограм;
      • яблука подорожчали до 16,6 гривні за кілограм – на 1,7%;
      • сало подорожчало на 1,5% до 77 гривень за кілограм;
      • яловичина додала у ціні 1,5% і в січні коштувала 134,9 гривні;
      • сири м'які подорожчали на 1,1% до 106,9 гривні;
      • хліб пшеничний здорожчав на 0,8 – 1% і тепер коштує 19,7 – 24,1 гривні;
      • цибуля здорожчала на 0,8% до 9 гривень.

      Окрім того, додали у ціні й слабоалкогольні напої: вино подорожчало на 0,6% до 66,8 гривні, а пиво – на 0,3% до 17,2 гривні. Також подорожчали на 2% сигарети – 2,0%.

      Цікаво: Скільки українці витрачають на харчування і на які продукти – найбільше: цікаві дані

      Водночас продукти борщового набору, м'ясо, яйця та більшість видів круп почали дешевшати. 

      Що і на скільки подешевшало у новому році: 

      • пшоно подешевашало на 8,3% до 23 гривень за кілограм;
      • морква здешевшала на 3,9% і тепер коштує 6,2 гривні за кілограм;
      • капуста втратила у ціні 3,6% до 5,8 гривні за кілограм;
      • картопля – на 2,9% до 13,1 гривні за кілограм;
      • рис – на 2,2% до 22,3 гривні за кілограм;
      • цукор – на 2% до 14 гривень за кілограм;
      • яйця – на 1,9% до 20,7 гривні за десяток;
      • м'ясо птиці – на 1,9 до 58,2 гривні за кілограм;
      • молоко – на 1,6 до 24,9 гривні тощо.

      Зауважимо, у ціні з початку нового року подешевшала на 0,2% горілка – до 92,1 гривні за 0,5 літра.

       


      Як змінилися ціни на продукти в Україні з 2020 року / Держстат

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      6775
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Алкоголь Ціни на гречку Гречка Ціни Продукти Статистика Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Як один день війни змінив життя: "Серце продовжувало виламувати ребра адреналіновим ритмом"
      Повернись живим 11
      сьогодні , 21:10 НАТО та російські ракети: якою буде реакція Альянсу на нове загострення
      Анатолій Максимов 947
      11 лютого , 14:43 Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям
      1047
      сьогодні , 12:30 Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи
      628
      сьогодні , 20:45 Інфодемія коронавірусу: хто та чому бреше про китайський штам
      Борис Немировський 2564
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук