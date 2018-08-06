Ціни на продукти в Україні: з’явився прогноз на осінь

За перше півріччя 2018 року ціни на продукти в України зросли на більш, ніж 4%. Надалі вартість продуктів в Україні зростатиме стрімко, проте стабільно.

Про це повідомляє "Сегодня".

За інформацією ресурсу, у 2017 року ціни на деякі товари в Україні росли навіть більше, ніж на 20%, а в 2018 році таких різких стрибків цін на продукти харчування не було. Так, ціни поступово зростають, але не досягають критичних позначок.

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Як запевняють експерти, у 2018 році в Україні спостерігається стандартна модель зростання цін, без будь-яких надзвичайних ситуацій, як це було, наприклад, у 2017 році. Тож різких і раптових стрибків цін не прогнозується.

Цього року в нас більш класична ситуація – помірне зростання цін на продукти харчування, непоганий урожай по всіх позиціях, тому я не очікую якихось проблемних ситуацій. Думаю, і за липень у нас буде або нульовий показник, або дефляція. А потім, як завжди, з осені, починається процес поступового зростання цін на продукти,

– розповів економічний експерт Борис Кушнірук.

Хоча зараз ціни на продукти харчування в Україні зупинилися або ж навіть дещо впали, у вересні значно здорожчають овочі, не кажучи вже про початок зими.

Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко також прогнозує те, що в липні-серпні в Україні очікується дефляція, а з вересня продукти можуть подорожчати на 10-15%.

"У вересні вже потроху підвищуватимуться ціни. Я думаю, ціни на овочі можуть зрости вже на 10-15%, особливо, по тих овочах, які сильно падали в ціні. Але по крупах, молочній продукції, м'ясу, хлібу в нас не буде значних коливань цін. У грудні, в порівнянні з серпнем, може бути значне підвищення цін на ті ж овочі – близько 20-30%", – розповів Дорошенко.

До слова, згідно з прогнозами Міністерства економічного розвитку, в кінці 2018 року в Україні обмінний курс гривні до долара становитиме 28,5 гривні за 1 долар.