Ціни на продукцію Apple можуть зрости: деталі

Ціни на продукцію компанії Apple можуть зрости. А станеться це, якщо Сполучені Штати запровадять нові мита на товари, що імпортуються з Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лист компанії до уряду країни.

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Як підкреслюється, таке підвищення цін торкнеться не всієї продукції Apple, але воно може вдарити по найпопулярніших товарах компанії.

Так, за даними ресурсу, ввізні мита на імпортну продукцію, запровадження яких обговорюється на найвищому рівні, неминуче призведуть до подорожчання щонайменше п'яти товарів Apple.

Продукція Apple, що може подорожчати:

– Apple Watch;

– Apple Pencil;

– AirPods;

– Mac Mini;

– периферія (зарядні пристрої, перехідники та кабелі).

Крім того, може зрости вартість низки компонентів, що використовуються для виробництва техніки Apple в США – мовиться, зокрема, про елементи, що формують зовнішній вигляд комп'ютерів iMac і Mac Pro, деякі модифікації яких збираються виключно на території Сполучених Штатів.

Зауважимо, що єдиний спосіб для Apple уникнути сплати ввізних мит – це перенести виробництво до США. У такому разі президент Дональд Трамп пообіцяв компанії серйозні привілеї під час оподаткування та можливість імпорту необхідних для складання фірмової продукції компонентів за пільговими тарифами.

Наразі ж компанія звернулася до американського уряду, аби ті переглянули заходи щодо ввізних мит і запровадили ефективніші рішення задля зміцнення американської економіки.

До слова, позицію Apple підтримав другий за величиною виробник мікросхем у світі – компанія Intel.

Нагадаємо, раніше експерти відзначали, що у 2018 році корпорація Apple не планує передивлятися ціни на нові моделі iPhone, а збереже їх на попередніх позначках.