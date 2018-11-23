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      Ціни на сигарети в Україні зростуть: коли і на скільки

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      З 1 липня 2019 року зростуть ціни на сигарети
      З 1 липня 2019 року зростуть ціни на сигарети / Фото з відкритих джерел

      Верховна рада України ухвалила рішення про підвищення ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9% з 1 липня 2019 року.

      За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

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      24 канал повідомляв, що в ніч проти 23 листопада парламент проголосував за зміни до Податкового кодексу.

      Законом передбачається підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, або згідно з прогнозним показником інфляції,
      йдеться в пояснювальній записці.

      Також, з 1 січня 2019 року зросте ставка екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами з 0,41 гривні до 10 гривень за тонну і поетапне підвищення цієї ставки до 30 гривень за тонну до 2023-го.

      Нагадаємо, Верховна Рада ввела податок на додану вартість на ввезення товарів у поштових посилках в Україну з-закордону, якщо сума цих товарів перевищує 100 євро для одного одержувача.

      Теги: Новини України Новини політики тютюн Гроші Ціни Верховна Рада Податковий кодекс Бюджет-2019
      Джерело: 24 Канал
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