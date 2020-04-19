Кабмін регулюватиме ціни на соцтовари: які продукти здешевшають

Із запровадженням в Україні карантину, ціни на продукти почали зростати буквально щодень. Виробники та продавці озвучували багато причин чому так відбувається. Проте експерти звинувачували їх у бажанні збагатитись на підвищеному попиті. Уряд вирішив на час карантину запровадити державне регулювання цін.

Чи потрібне державне регулювання цін та як зміниться вартість продуктів з його запровадженням, – в матеріалі сайту 24 каналу.

На контролі у держави

Влітку 2017 року український уряд відмовився від державного регулювання цін на продукти харчування. Тоді це рішення видавалось логічним. Невдовзі виробники і продавці продемонстрували підходи до ціноутворення. В Україні спостерігалась традиційна ситуація: долар росте – все дорожчає, бізнес переконує, мовляв, ми все купуємо не за гривні й навіть корми для тварин, а коли падає – знизують плечима мовляв до чого тут валютні коливання.

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Введення карантину лише підтвердив, що виробники та продавці не втрачають можливість аби заробити на підвищеному попиті. Тому в уряді вирішили взяти під контроль ціни на певні продукти. Зокрема, слідкуватимуть за цінами в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Ми активно працюємо над тим, щоб цінова стабільність для соціально значимих товарних груп зберігалась. Плануємо і працюємо над тим, щоб запровадити більш м’який інструмент регулювання, а саме наразі це 10 товарів, які є важливими для кожного українця і домогосподарства,

– сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

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За його словами, на даний момент цих заходів буде достатньо для збереження цінової стабільності аби продукти харчування були доступними для українців.

Слідкувати за цінами

Держава буде "слідкувати" за цінами на такі продукти як: гречка, цукор, борошно пшеничне вищого ґатунку, вітчизняні макарони, молоко 2,5% в плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця першої категорії, курка в тушці, вершкове масло 72,5% та мінеральна вода без газу.

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Голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко говорить, що це вперше в Україні так чітко визначили перелік продукції. Адже визначили не лише назву продуктів, а й цінову категорію товару, країну виробництва та фасування. Експерт у такому підході бачить лише позитив.

По-перше, це дозволить робити якісний моніторинг. По-друге, вперше вода для пиття потрапила до соціально-значущих товарів. По-третє, якщо будуть підстави, то перелік продукції, яка підлягає регулюванню, зможуть розширити,

– додає Олексій Дорошенко.

Державне регулювання також стосуватиметься на медичні маски та рукавички, як засіб індивідуального захисту під час пандемії COVID-19.

На думку Олексія Дорошенка, це дієвий механізмом впливу на цінову ситуацію в країні та початок м’якого регулювання за європейським зразком.

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Будь-яка держава намагається здешевити продукти харчування, бо це запорука суспільної злагоди і спокою в країні. В епоху карантину та надзвичайних ситуацій необхідність контролю за цінами стає ще більш актуальною,

– наголошує економіст Олег Пендзин.

Більше того, на думку економіста, це є чи не основною функцією держави у питаннях ціноутворення. Тому встановлення державного регулювання – правильний крок. Окрім того, що в країні запроваджено карантин і українці не мають змоги їздити і шукати дешевші продукти та товари. Особливо це стосується людей літнього віку, прив’язаних до конкретного магазину, що знаходиться неподалік житла.

По суті ми створили монополії, але без будь-яких механізмів контролю за цінами. Тому введення державного регулювання наразі є надзвичайно актуальним, на мій погляд,

– додає Олег Пендзин.

Щодо механізм запровадження контролю. Те що запропонував уряд щодо декларування зміни цін без існування належного контролюючого органу без покарання за порушення, будь-яких санкцій за підняття ціни – жодним чином не вплине на цінову ситуацію.

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Необхідно щоб був механізм контролю, не декларування, необхідно встановити граничну торговельну надбавку для торговельної мережі. Ця надбавка може не перевищувати 15-20%. Тобто це абсолютно нормальна величина, яка зробить продукти доступнішими для покупців, і дасть можливість трохи заробляти мережам, але не зловживати. На переконання Олега Пендзина, треба надати повноваження Держпродспоживслужбі поза мораторієм контролювати цю ситуацію і за необхідності накладати санкції. Лише таким чином можна втримати цінову стабільність в країні.



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Іноземний досвід

Варто сказати, що практично всі держави світу намагаються якимось чином здешевити продукти харчування для власного населення. Є різні методи. Американці взагалі безкоштовно роздають їжу певним категоріям населення. В них під цю програму підпадає 42 мільйони американців. Річний бюджет цієї програми 70 мільярдів доларів на рік.

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Олег Пендзин розповідає, що європейці йдуть трошки іншим шляхом – через дотації для виробника і встановлення більш низького податку на додану вартість вони також знижують ціни на продукти для своїх громадян. В Європі податок на додану вартість на продуктів від 5 до 7% на промислові товари 20%, а в Україні цей податок 20% на все.