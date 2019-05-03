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      Ціни на житло в новобудовах Львова пішли вгору після півроку затишшя

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      Ціни на квартири у новобудовах Львова у квітні 2019
      Ціни на квартири у новобудовах Львова у квітні 2019 / Колаж 24 каналу

      Що сталось із цінами на квартири у новобудовах Львова у квітні 2019 та які особливості спостерігаються на первинному ринку нерухомості міста.

      За підсумками квітня ціни на квартири у новобудовах Львова продемонстрували незначне зростання.

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      З жовтня 2018 до березня 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова та області міцно трималась на позначці 15 900 гривень за квадрат.

      За даними порталу нерухомості ЛУН.ua, у квітні ця ціна вперше після понад піврічної стабільної піднялась до 16 000 гривень за квадрат.

      Водночас мінімальна ціна на первинці Львова впевнено тримається в межах 10 500 гривень за квадрат.

      ціни на нерухомість новобудови Львів
      Ціни на квартири у новобудовах Львова у квітні 2019

      Як з початку року змінювались ціни у районах Львова?

      У порівнянні з березнем середня ціна метра квадратно у різних районах Львова змінювалась не сильно. Здешевшали помешкання у Личаківському та Франківському районах міста, здебільшого у сегментах бізнес-класу.

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова
      Район Січень 2019, грн/м² Лютий 2019, грн/м² Березень 2019, грн/м² Квітень 2019, грн/м²
      Сихівський 16300 16000 16300

      16300
      Шевченківський 16500 16200 16300

      16300
      Залізничний 18100 18400 18400

      18400
      Личаківський 18100 18500 19300

      19200
      Франківський 20200 20500 20300

      20100
      Галицький 33600 32500 32300

      32300
       

      Напередодні у Львові завершили перший в Україні демонтаж незаконно збудованої багатоповерхівки – подивіться, що залишилось на її місці.

      До слова, Львів потрапив у перелік міст, які рекомендує відвідати авторитетне американське видання The Washington Post. 24 канал підготував перелік небанальних місць, які варто побачити у місті Лева.

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      Теги: Новини нерухомості України Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Ціни на нерухомість Новини Львова Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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