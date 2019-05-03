Ціни на житло в новобудовах Львова пішли вгору після півроку затишшя

Що сталось із цінами на квартири у новобудовах Львова у квітні 2019 та які особливості спостерігаються на первинному ринку нерухомості міста.

За підсумками квітня ціни на квартири у новобудовах Львова продемонстрували незначне зростання.

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З жовтня 2018 до березня 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова та області міцно трималась на позначці 15 900 гривень за квадрат.

За даними порталу нерухомості ЛУН.ua, у квітні ця ціна вперше після понад піврічної стабільної піднялась до 16 000 гривень за квадрат.

Водночас мінімальна ціна на первинці Львова впевнено тримається в межах 10 500 гривень за квадрат.



Ціни на квартири у новобудовах Львова у квітні 2019

Як з початку року змінювались ціни у районах Львова?

У порівнянні з березнем середня ціна метра квадратно у різних районах Львова змінювалась не сильно. Здешевшали помешкання у Личаківському та Франківському районах міста, здебільшого у сегментах бізнес-класу.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова Район Січень 2019, грн/м² Лютий 2019, грн/м² Березень 2019, грн/м² Квітень 2019, грн/м² Сихівський 16300 16000 16300 16300 Шевченківський 16500 16200 16300 16300 Залізничний 18100 18400 18400 18400 Личаківський 18100 18500 19300 19200 Франківський 20200 20500 20300 20100 Галицький 33600 32500 32300 32300

Напередодні у Львові завершили перший в Україні демонтаж незаконно збудованої багатоповерхівки – подивіться, що залишилось на її місці.

До слова, Львів потрапив у перелік міст, які рекомендує відвідати авторитетне американське видання The Washington Post. 24 канал підготував перелік небанальних місць, які варто побачити у місті Лева.