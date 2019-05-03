Ціни на житло в новобудовах Львова пішли вгору після півроку затишшя
Що сталось із цінами на квартири у новобудовах Львова у квітні 2019 та які особливості спостерігаються на первинному ринку нерухомості міста.
За підсумками квітня ціни на квартири у новобудовах Львова продемонстрували незначне зростання.
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З жовтня 2018 до березня 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова та області міцно трималась на позначці 15 900 гривень за квадрат.
За даними порталу нерухомості ЛУН.ua, у квітні ця ціна вперше після понад піврічної стабільної піднялась до 16 000 гривень за квадрат.
Водночас мінімальна ціна на первинці Львова впевнено тримається в межах 10 500 гривень за квадрат.
Ціни на квартири у новобудовах Львова у квітні 2019
Як з початку року змінювались ціни у районах Львова?
У порівнянні з березнем середня ціна метра квадратно у різних районах Львова змінювалась не сильно. Здешевшали помешкання у Личаківському та Франківському районах міста, здебільшого у сегментах бізнес-класу.
|Район
|Січень 2019, грн/м²
|Лютий 2019, грн/м²
|Березень 2019, грн/м²
|Квітень 2019, грн/м²
|Сихівський
|16300
|16000
|16300
|
16300
|Шевченківський
|16500
|16200
|16300
|
16300
|Залізничний
|18100
|18400
|18400
|
18400
|Личаківський
|18100
|18500
|19300
|
19200
|Франківський
|20200
|20500
|20300
|
20100
|Галицький
|33600
|32500
|32300
|
32300
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