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Нові ціни на продукти та послуги: чого чекати у 2018 році?

20:02, 10 січня 1307
Як зміняться ціни на продукти та послуги у 2018 році
Як зміняться ціни на продукти та послуги у 2018 році / 24 Канал

Новий рік несе громадянам не лише традиційні нові сподівання та надії, а часто – ще й нові цінники. Які продукти та послуги подорожчають у 2018, а де навпаки, вартість знизиться – досліджували журналісти сайту "24".

Продукти

Упродовж минулого року ціни на майже всі основні види продуктів харчування невпинно зростали, в середньому на 18-20%. Більше подорожчали м'ясні продукти – на 32-44%. Ціни на овочі залежали від сезону, але і тут вони все одно вищі, ніж були рік тому.

У 2018 році подорожчання продуктів продовжиться. Причиною цьому економісти називають інфляційні процеси.

За прогнозом Асоціації фермерів і землевласників України, найпершими у новому році подорожчають м'ясо та молоко. Причому за рік, до кінця 2018, ці продукти здорожчають на четверть порівняно з нинішніми цінами. І навіть виробники курятини, які мають гарну рентабельність, "підганятимуть" вартість своєї продукції під вартість дорогої свинини, спрогнозував керівник Асоціації фермерів Іван Томич. А восени цього року слід чекати також значного подорожчання молочної продукції.

У Всеукраїнській асоціації постачальників торгівельних мереж також попереджають про подорожчання соціальних сортів хліба, на 7-8% від сьогоднішніх 12 гривень за кілограм, чому сприятиме, знову ж таки, ріст "мінімалки". А ще у 2018 році експерти очікують на подорожчання картоплі та капусти – на 8-10%.

Про реформи та підвищення соцстандартів читайте: Що зміниться в Україні з 1 січня 2018 року

Алкоголь і тютюн

У 2017 ціни на горілку підвищили за постановою Кабміну у вересні. Тоді різні види алкогольних напоїв подорожчали на 6,5-19%.

У Асоціації постачальників торговельних мереж восени припускали, що у 2018-му міцні напої здорожчають ще на 11%, і що пляшка горілки в Україні коштуватиме не менше 91 гривні. Однак у Державному бюджеті на 2018 рік не передбачили збільшення акцизу на горілчані напої, кріплені вина та пиво солодове.

Натомість держбюджетом передбачено збільшення акцизу на тютюнові вироби на прогнозний індекс споживчих цін на 11,2% і додатково на 16,7% (з урахуванням попередньої індексації в цілому на 29,7%). Отже, сигарети подорожчають майже на третину. Точніше – вже подорожчали, і вартість пачки цигарок, виготовлених з 1 січня 2018 року, буде більшою на 7 гривень.

Читайте також: Комунальні послуги 2018: як зміняться тарифи

Мобільні тарифи та інтернет

Ціни на свої послуги восени минулого року вже змінили оператори мобільного зв'язку Vodafone та "Київстар". Але там немає значного подорожчання.

Щодо послуг інтернету – тут теж провайдери, швидше за все, керуватимуться здоровим глуздом та можливістю надання абонентам різноманітних і гнучких тарифів.

Пальне

Окремі фахівці повідомляли про зростання цін на бензин ще восени минулого року.

Станом на 10 січня 2018 року, як свідчать дані моніторингу компанії WOG, бензин продовжує дорожчати, середня вартість марки А-95 на різних АЗС України складає від 29,93 до 31,17 грн за літр, марки А-92 – від 28,99 до 30,17 грн, А-95+ коштує в середньому 31,23-32,37 грн, а дизпальне від 27,63 - 28,74 грн за літр.

Загалом за 3 місяці пальне подорожчало на 8-10%, і динаміка невтішна.

Читайте детальніше: Як дорожчає пальне на українських АЗС

Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України гроші Алкоголь Статті Публікації Ціни на гречку Тарифи Пальне
Джерело: 24 Канал
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