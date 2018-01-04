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Ціни в Києві і псевдореспубліках: де дорожче

19:01, сьогодні 1260 Читать новость на русском
Ціни в Києві і псевдореспубліках
Ціни в Києві і псевдореспубліках / 24 Канал

Жителі "ЛНР" і "ДНР" все більше розчаровуються у псевдореспубліках. Грошей катастрофічно бракує на основні потреби.

Як пише у блогах для 24 Каналу Ольга Черненко, дешевими в окупованому Луганську є хіба що оренда житла і комунальні послуги.

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"Але в порівнянні із зарплатою тієї ж медсестри в 3500 рублів, жити на гроші, що залишилися, практично неможливо. Це вкрай маленька сума, щоб відчувати комфорт життя в своїй квартирі в своєму місті навіть з такими цінами за комуналку", – пише жителька Луганська.

За її словами, люди на окупованих територіях мріють про поїздки в Україну, неначе за кордон. "Самий шик – отримувати щось з України. Речі, посилки, ліки. Цьому теж заздрять, тому що це говорить про зв'язки, можливості. Прямо епоха речей з-за кордону, тільки закордоном стала виступати Україна", – констатує блогерка Ольга Черненко.

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Сайт 24 зібрав середні ціни на продукти в окупованих Донецьку і Луганську і порівняв з цінами у Києві та середніми по Україні (за даними Держстату станом на 20 грудня 2017 року). Лише деякі продукти у псевдореспубліках виявились дешевшими, ніж в інших містах України. Дещо коштує приблизно однаково, а деякі продукти на окупованих територіях суттєво дорожчі. Ціни там у рублях.

Так, в Донецьку й Луганську дешевші, ніж в середньому по Україні, хліб і борошно. Макарони і рис дорожчі в окупації на 2-5 грн, яловичина і свинина – на 20-25 грн.

Ціни в Донецьку, Луганську і Києві
Ціни у псевдореспубліках: хліб дешевший, ніж у Києві, яловичина і свинина – дорожчі

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Вражають ціни на сметану в Донецьку й Луганську – майже 70 грн за літр, що на 15-20 гривень дорожче, ніж в середньому по Україні. Дорожчий на окупованих територіях і цукор (на 3-4 гривні).

Ціни в Донецьку, Луганську і Києві
Сметана в Донецьку – майже по 70 грн за літр

Практично всі овочі в "ДНР" та "ЛНР" дорожчі, ніж в Києві і в середньому по Україні, на 1-5 грн. А от бензин на Донбасі дешевший.

Ціни в Донецьку, Луганську і Києві
Овочі у псевдоресбуліках дорожчі, ніж у Києві, а от пальне – дешевше

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Теги: Новини України Новини Києва Публікації Інфографіка Новини Донецька Луганськ
Джерело: 24 Канал
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