Ціни вгору: 5 фактів про здорожчання газу в Україні

На жаль, із Давосу президент України Петро Порошенко привіз лише одну новину для "пересічного громадянина". І те – не найкращу. Президент "схрестив пальці" і плекає надію, що "до квітня" в Україну прибуде місія МВФ, а разом із нею – і наступний транш кредитування.

Обивателю немає діла до складних стосунків Міжнародного валютного фонду та української влади, проте є діло до власної кишені. А по ній боляче вдарить намір влади розрахуватися за транш збільшенням ціни на побутовий газ.

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"Я знаю, що уряд готовий врегулювати ціну на газ", – сказав Порошенко, не розкриваючи подробиць.

Цього місяця його прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що не санкціонує підвищення ціни на газ для домогосподарств,

– пише агентство Bloomberg.

Наголошуючи на тому, що Порошенко "не розкрив подробиць" і на тому, що "його прем'єр-міністр" обстоює іншу позицію, журналісти Bloomberg щиро не розуміють, як можна поєднати непоєднуване: намір підвищити ціни та намір залишити їх на колишньому рівні. Нам також дуже цікаво, куди ж зрештою "вирулить" ця історія: в порошенківський чи у гройсманівський бік?



Невідомо, що виглядають у небі президент України Петро Порошенко та очільниця МВФ Крістін Лагард. Мабуть, манни небесної у вигляді все нових і нових кредитів для України

1. Очевидно, ціна на газ зросте вже в наступному опалювальному сезоні

Ймовірно, що два високопосадовці – прем'єр та президент – підіграють один одному таким чином, що ціна на побутовий газ для населення зросте не в поточному, а в наступному опалювальному сезоні. Тим паче, що поточний сезон більше ніж на половину вже проминув. А до квітня, коли (гіпотетично!) в Україну прибуде місія МВФ, він й поготів добіжить кінця. Таким чином, кредиторам можна буде представити нові розцінки вже на період осінь 2018-го – весна 2019-го.



Із подорожчанням газу поки що повної ясності немає. Ймовірно, вартість блакитного палива зросте у ціні з наступного опалювального сезону

В будь-якому разі, прем'єр Гройсман дійсно пообіцяв, що до кінця опалювального сезону ціна на газ зростати не буде. А якщо й буде, то соцзахист населення повинен компенсувати зміну ціни. Про це Гройсман написав у своєму Twitter 26 січня.

Ми перебуваємо зараз в діалозі щодо оптимальної ціни на газ. Як і обіцяв, в цьому сезоні підвищень не буде. Мене цікавить не тільки формула, але щоб люди були захищені. Один елемент без іншого не працюватиме,

– зазначив він у соцмережі.



​Прем'єр Гройсман обіцяв, що здорожчання газу для населення не буде. Як каже українське прислів'я, "Казав пан "дам жупан", і слово його тепле"

2. Обіцянкам влади тяжко вірити, адже українцям вже обіцяли збереження цінового статус-кво

Окрім Гройсмана, про відсутність підстав для збільшення ціни на газ для населення раніше заявляло й Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Це було, нагадаємо, в жовтні 2017 року.

Проте тоді ж з'явилася інформація, що ціна на газ може зрости на 18%, якщо уряд керуватиметься при встановленні вартості палива постановою Кабміна №187, яка прив'язує ціну на газ до формули "німецький хаб+". Ця формула розраховується на базі імпортного паритету (тобто середньої вартості газу за певний період часу). І якщо такий паритет зростає мінімум на 10%, ціна газу на наступний опалювальний сезон має переглядатися.

Крім збільшення вартості палива, на українців може чекати ще один сюрприз – введення абонплати за газ. Власне, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг вже намагалася впровадити абонплату – було це нещодавно, у 2017-му, але тоді, під тиском громадського обурення, новація була скасована.

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На тлі подібних перспектив особливо фантастичною виглядає обіцянка все того ж таки Гройсмана не лише не підвищувати, а й знизити ціну на газ. Це, мовляв, стане можливим за умови, якщо держава збільшить видобуток власного дешевого газу і, відповідно, зменшить обсяги імпортного палива. Згадаймо: про достатню кількість українського газу, яка цілком могла б покривати потреби населення, говорив ще попередник Гройсмана Арсеній Яценюк. Проте господарюють обидва прем'єри чомусь так, що українці платять за власний газ як за імпортний, а про жодне зниження ціни не йдеться взагалі.

3. Власного дешевого газу в Україні справді вистачає

Між тим про те, що в Україні вистачає власного газу (якщо не для промислових підприємств, то принаймні для побутових потреб), говорив не лише Яценюк з Гройсманом. Те саме констатує й колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко.

"15 мільярдів кубів українського внутрішнього державного газу вистачає на 90 відсотків нашого населення і теплокомуненерго. Тобто докупити треба 2 мільярди кубів. Чому потрібно весь український газ прив'язувати до німецької ціни? Якщо мислити логічно, то я цього не розумію. До того ж, з людей збирають додаткові кошти, як для видобутку власного газу. Але гроші не надходять в компанію "Укргазвидобування". Немає значного зростання обсягу видобутку. Тому ці кошти невідомо, де накопичуються", – говорить Кучеренко в інтерв'ю телеканалу ZIK.

МВФ каже: "Хлопці, виконуйте те, що наобіцяли, а тоді ми продовжимо вас кредитувати". Логіка зрозуміла. І в цих зобов'язаннях – фатальна помилка! Ціна на газ прив'язана до так званого імпортного паритету. Наші герої-реформатори сказали, що хоч газ й видобувається в Україні, наше населення має споживати його за ціною німецького хаба плюс транзит. А потім з'ясувалося, що цього недостатньо. Тому що й ціну треба ще індексувати за курсом. Тому питання про підвищення ціни треба ставити не МВФ,

– пояснює колишній міністр.

"Україні давно треба переглянути стратегію співпраці з МВФ, але, на жаль, скоро цього не станеться. Гроші, які нам дісталися від Фонду, вже поділені, витрачені, а борги буде покривати весь український народ. Всього нашого життя не вистачить, щоб віддати кредити. За них будуть розплачуватися наші нащадки. Тому, дійсно, з цієї "голки" треба зістрибувати", – переконаний Кучеренко.

4. МВФ не вимагає від України підвищення ціни на газ для населення

Можливо, Олексій Кучеренко має рацію, і умови, на яких відбувається співпраця України та МВФ, й справді повинні бути переглянуті. Проте низка експертів є одностайним у тому, що це аж ніяк не наші кредитори вимагають підвищення ціни на газ. Їх, мовляв, цікавить платоспроможність України як така, а не те, у який конкретно спосіб відбуватимуться розрахунки між населенням та постачальниками комунальних послуг.

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Плюс, як вже неодноразово було наголошено, МВФ чекає від України передусім на впровадження ряду реформ (земельної зокрема), а також на ухвалення закону про Антикорупційний суд. Проте владі вигідно до переліку вимог МВФ додавати пункти, яких там насправді немає.

Так, принаймні, вважає глава Комітету економістів України Андрій Новак, який каже, що МВФ не ставив жодних ультиматумів з приводу перерахунку ціни на газ.

Це не заява МВФ, ця заява наших політиків, які через нібито умови МВФ хочуть проштовхнути чергове рішення. Ніколи МВФ як організація, яка дає гроші і яку цікавить тільки платоспроможність держбюджету, не опускатиметься до такого рівня, як ціни і тарифи. Це не є питанням МВФ, це виключно проблема українського уряду,

– стверджує експерт.

Також Новак зазначає, що заяви політиків про призупинення співпраці з МВФ через вимоги підняти ціну на газ є неправдою. "Очевидно, МВФ з економічних або політичних причин припиняє співпрацю з президентом і українським урядом. Це дуже серйозний сигнал, що до квітня як мінімум не будуть тривати переговори з МВФ".

Новак додає, що такі дії Фонду пов'язані з тим, що за останні три з половиною роки Україні виплатили багато кредитів, але жодне економічне завдання виконано не було. Тому в МВФ й зробили відповідні висновки, переконаний він.

Між тим українська влада, обґрунтовуючи цінові новації, не втомлюється посилатися саме на позицію МВФ, яка буцімто й зумовлює подальше зростання тарифів на газ.

5. Зростання ціни на газ потягне вгору й вартість й інших комунальних послуг

Тим часом нагадаємо, що Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла рішення з 1 лютого 2018 року збільшити тарифи на розподіл і постачання електроенергії для 34 енергопостачальних компаній (обленерго) в середньому на 1-2%. Також НКРЕКП збільшила оптову ринкову ціну на електроенергію в 2018 році на 14,4%. А слідом за тарифами на електроенергію НКРЕКУ підвищила тарифи на водопостачання і водовідведення на 2018 рік для українських водоканалів.



Не треба бути експертом, щоб спрогнозувати: підвищення ціни на газ потягне за собою здорожчання опалення. А це й так головна стаття видатків українських домогосподарств

І це ще далеко не кінець історії. Протягом поточного року тарифи на комунальні послуги в Україні, швидше за все, зростатимуть іще. Такий прогноз від Національного банку України озвучив заступник голови регулятора Дмитро Сологуб.

Останні сигнали говорять про те, що ціни на газ і теплову енергію в цьому році все-таки будуть підвищені. Ми це прогнозуємо, оскільки така умова програми МВФ. Поки ми очікуємо, що вони підвищаться на стільки, на скільки їх повинні були підняти в торік, але не підняли. Йшлося про 15-20%. Хоча цифра може і змінитися,

– підкреслив Сологуб.

Що ж стосується ціни на газ, то якщо вона дійсно зросте, це означатиме вихід на новий виток вартості інших комунальних послуг, і передусім – опалення. "В собівартості виробленої теплової енергії 85% становить газ. Тому, якщо таке рішення буде прийнято, то ціна на опалення зросте як мінімум на 5-6%", – коментує енергетичний експерт Дмитро Марунич.

Одним словом, тримаємо наші багатостраждальні кишені напоготові. Втім, як і майже завжди.

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