Ціни житла на вторинному ринку у Києві: що змінилось у жовтні

Як змінились ціни на нерухомість на ринку вторинного житла Києва у жовтні 2018 року.

За даними сайту з нерухомості 100realty.ua, у порівнянні з вереснем 2018 року середня ціна виставлених на продаж квартир у столиці знизилась приблизно на 0,3%. Проте йдеться про іноземну валюту.

Читайте також: Ціни на оренду і купівлю квартир в Україні зросли: прогнози аналітиків

Так, у жовтні середня вартість представлених на ринку 1-4 кімнатних квартир у Києві зафіксована на рівні 1235 доларів США за метр квадратний.

Щодо цін у гривні, то у порівнянні з вереснем 2018-го за місця вона зросла на 0,4% – до 35006 гривень за метр квадратний.

Якщо порівнювати з цінами станом на початок року, то у доларовому еквіваленті вони зросли на 0,2%, а у гривні навпаки впали – на 1,7%.

За рік (з жовтня 2017-го) середня ціна на житло у Києві у доларовому еквіваленті впала на 0,6%, натомість у гривні зросла – на 5,2%.



Динаміка цін на житло на вторинному ринку нерухомості у Києві у жовтні 2018

Як писав раніше 24 канал, за прогнозами експертів до кінця 2018-го року не варто сподіватись на значне падіння цін на нерухомість в Україні.