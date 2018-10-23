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      Цинічна брехня від прокремлівських ЗМІ: у прямому ефірі говорили із загиблою в Керчі дівчиною

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      Журналісти пропагандистського російського телеканалу взяли інтерв'ю у загиблої в Керчі дівчини
      Журналісти пропагандистського російського телеканалу взяли інтерв'ю у загиблої в Керчі дівчини / Скріншот з ефіру телеканалу "Росія-1"

      Пропагандистський телеканал "Росія-1" вкотре спіймали на цинічній брехні. Так, ведуча однієї з програм поспілкувалась у прямому ефірі з дівчиною, чиє ім'я згадується у списках загиблих під час масового вбивства в окупованій Керчі.

      Про це йдеться в програмі "Fake News" на телеканалі "Дождь".

      Читайте також: Масове вбивство у Керчі: мати загиблого студента назвала головну мету Рослякова

      Видання зазначає, що через трагедію в Керчі російські телеканали поставили екстрені випуски головних політичних шоу замість розважальних передач.

      Так, 17 жовтня, в прямому ефірі програми "60 хвилин" ведуча Ольга Скабеєва провела телефонну розмову з Аліною Керовою. Дівчина стала нібито очевидицею вибухів і стрілянини у коледжі окупованого міста. Дівчина справді розповіла про те, що відбувалося, – паніку серед студентів і черговість вибухів.

      Масове вбивство в Керчі Російська пропаганда
      Керова Аліна загинула під час трагічних подій у Керчі/ Фото з соцмереж

      Проте, як з'ясувалось, розмовляти з Аліною ведуча не могла – дівчина загинула під час трагічних подій у Керчі.

      Окрім того, подруга загиблої дівчини розповіла журналістам видання, що на записі програми голос не її одногрупниці. Інших дівчат з таким же прізвищем в коледжі не було.

      Сама ж ведуча Ольга Скабеєва у відповідь на прохання пояснити ситуацію запропонувала телефон Керової, аби журналісти могли самі з нею поспілкуватися. На твердження, що дівчина загинула, російська ведуча попросила не робити емоційних і поспішних висновків. Зрештою, Скабеєва порадила написати запит у прес-службу і бути "більш спокійними" та "не хвилюватись".

      У коментарях до програми на телеканалі "Росія-1" багато користувачів написали про смерть Керової. Проте навіть через кілька днів ні автори передачі, ні керівництво каналу не зробили жодних заяв щодо цього і не вирізали момент із запису ефіру.

      Нагадаємо, 17 жовтня 18-річний Владислав Росляков  підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та з автомата розстріляв людей. В результаті масової бійні загинула 21 людина, ще 47 перебувають на лікарняних ліжках. 

      Дивіться відео про масовий розстріл людей у Керчі

      МАСОВЕ ВБИВСТВО У КОЛЕДЖІ В КЕРЧІ: ХРОНІКА ПОДІЙ

       

      Теги: Новини політики Новини України Розслідування Теракт в коледжі у Керчі Керч Російська пропаганда Вибух
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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