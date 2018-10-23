Цинічна брехня від прокремлівських ЗМІ: у прямому ефірі говорили із загиблою в Керчі дівчиною

Пропагандистський телеканал "Росія-1" вкотре спіймали на цинічній брехні. Так, ведуча однієї з програм поспілкувалась у прямому ефірі з дівчиною, чиє ім'я згадується у списках загиблих під час масового вбивства в окупованій Керчі.

Про це йдеться в програмі "Fake News" на телеканалі "Дождь".

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Видання зазначає, що через трагедію в Керчі російські телеканали поставили екстрені випуски головних політичних шоу замість розважальних передач.

Так, 17 жовтня, в прямому ефірі програми "60 хвилин" ведуча Ольга Скабеєва провела телефонну розмову з Аліною Керовою. Дівчина стала нібито очевидицею вибухів і стрілянини у коледжі окупованого міста. Дівчина справді розповіла про те, що відбувалося, – паніку серед студентів і черговість вибухів.



Керова Аліна загинула під час трагічних подій у Керчі/ Фото з соцмереж

Проте, як з'ясувалось, розмовляти з Аліною ведуча не могла – дівчина загинула під час трагічних подій у Керчі.

Окрім того, подруга загиблої дівчини розповіла журналістам видання, що на записі програми голос не її одногрупниці. Інших дівчат з таким же прізвищем в коледжі не було.

Сама ж ведуча Ольга Скабеєва у відповідь на прохання пояснити ситуацію запропонувала телефон Керової, аби журналісти могли самі з нею поспілкуватися. На твердження, що дівчина загинула, російська ведуча попросила не робити емоційних і поспішних висновків. Зрештою, Скабеєва порадила написати запит у прес-службу і бути "більш спокійними" та "не хвилюватись".

У коментарях до програми на телеканалі "Росія-1" багато користувачів написали про смерть Керової. Проте навіть через кілька днів ні автори передачі, ні керівництво каналу не зробили жодних заяв щодо цього і не вирізали момент із запису ефіру.

Нагадаємо, 17 жовтня 18-річний Владислав Росляков підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та з автомата розстріляв людей. В результаті масової бійні загинула 21 людина, ще 47 перебувають на лікарняних ліжках.

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