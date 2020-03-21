Заява Потураєва, одужав перший хворий на коронавірус в Україні – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 20 березня – лідерів фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що депутатів, які помруть від коронавірусу, замінять іншими. Чоловік з Чернівців, який перший в Україні захворів на коронавірус, одужав. Йому повторно провели тестування, яке показало негативний результат.

Також у випуску: Кількість українців, у яких виявляють коронавірус, активно зростає. В Україні використали лише 500 експрес-тестів на коронавірус. У Києві закрили метро, люди тепер можуть користуватися лише наземним транспортом, у якому одночасно дозволено їхати не більше, ніж 10 людям.