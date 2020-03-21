Заява Потураєва, одужав перший хворий на коронавірус в Україні – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 20 березня – лідерів фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що депутатів, які помруть від коронавірусу, замінять іншими. Чоловік з Чернівців, який перший в Україні захворів на коронавірус, одужав. Йому повторно провели тестування, яке показало негативний результат.
Також у випуску:
Кількість українців, у яких виявляють коронавірус, активно зростає.
В Україні використали лише 500 експрес-тестів на коронавірус.
У Києві закрили метро, люди тепер можуть користуватися лише наземним транспортом, у якому одночасно дозволено їхати не більше, ніж 10 людям.
20 березня
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Консультативну раду можуть не запустити 25 березня через коронавірус, – Потураєвсьогодні , 00:31
-
В Україні на коронавірус захворіла 41 людина: новий випадок на Тернопільщині20 березня , 23:16
-
Холостяк 10 сезон 3 випуск: з ким Максим вперше поцілувався на шоу та як пройшли побачення20 березня , 22:08
Пропозиції партнерів
Коментарі