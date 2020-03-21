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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Заява Потураєва, одужав перший хворий на коронавірус в Україні – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 20 березня – лідерів фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що депутатів, які помруть від коронавірусу, замінять іншими. Чоловік з Чернівців, який перший в Україні захворів на коронавірус, одужав. Йому повторно провели тестування, яке показало негативний результат.

      Також у випуску: 

      Кількість українців, у яких виявляють коронавірус, активно зростає.

      В Україні використали лише 500 експрес-тестів на коронавірус.

      У Києві закрили метро, люди тепер можуть користуватися лише наземним транспортом, у якому одночасно дозволено їхати не більше, ніж 10 людям.

      Холостяк 10 сезон: всі учасниці шоу
      20 березня
      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Верховна Рада Слуга народу Гуд найт Юкрейн
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