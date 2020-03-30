Коронавірус та цінні папери: як заробити гроші на панічних настроях

Коронавірус продовжує ширитись світом. Невідома хвороба має негативний вплив не тільки на епідеміологічну ситуацію в багатьох країнах, а й на світову економіку. Поки акції стрімко падають і ніхто не може дати прогнозів подальшого розвитку, деякі інвестори заробляють кругленькі суми на панічних настроях.

Коронавірус – не перша хвороба, що лихоманить світ і кожного разу акції на біржах починають стрімко падати. Проте, як-то кажуть, для когось криза, а для когось – можливість заробітку. Досвідчені інвестори вже знають, коли в такі моменти можна заробити навіть більше ніж у стабільні часи, запевняє Денис Білий, аналітик з інвестицій компанії "Фрідом Фінанс Україна".

На ситуацію на фондових ринках впливає не сам коронавірус, а фундаментальні фактори, спричинені ним. Зокрема, від початку вірусу почав дуже різко падати Baltic Dry Index – індекс, що відображає перевезення сухих вантажів за двадцяти основними торговими маршрутами. Нині він обнулив історичні мінімуми. І саме в цей момент відбулась корекція фондових індексів США. Тобто інвестори мали певний час аби передбачити це та відреагувати,

– розповідає Денис Білий.

В такі часи на ринку активізуються так звані короткі продавці. Це ті, хто намагається отримати прибуток від очікуваного зниження ціни на певний фінансовий інструмент. Зазвичай, вони позичають цінні папери, які збираються продати, та купують ідентичні, щоб повернути їх власнику. Якщо ціна на такі цінні папери падає, продавець отримує прибуток внаслідок продажу "запозичених" цінних паперів за ціною вищою, ніж складеться на ринку на час їх купівлі. Лише у лютому такі гравці ринку заробили на паніці понад 50 мільйонів доларів прибутку.

Проте, "короткі продажі" називають доволі ризикованими, тому що такі продавці можуть й все втратити у разі зростання вартості паперів. Тож, таку стратегію не рекомендують обирати інвесторам-новачкам. Допомогти розібратися в усіх нюансах, що відбуваються на фондових ринках можуть інвестиційні консультанти. Вони допомагають вкладникам обрати потрібну стратегію та відповідні фінансові інструменти. Зокрема, в компанії "Фрідом Фінанс Україна" клієнтам пропонують структуровані інвестиційні портфелі, розповідає Богдан Сидоренко директор Київської філії компанії.

Ми бачимо в новинах, що є певні проблеми у світі, пов’язані з вірусом, а також із зміною монетарної політики в цілому у світі. І це відкриває нам певні можливості. Ми допомагаємо нашим клієнтам розібратися у них та пропонуємо інвестиційні портфелі, що надають гідну дохідність навіть на корекції ринку,

– запевняє Богдан Сидоренко.

Кожен інвестиційний експерт компанії "Фрідом Фінанс України" також є власником інвестиційного портфеля, тож не з чуток знає про всі події на фондових ринках та може надати кваліфіковану допомогу і підборі актуальних нині фінансових інструментів.

Тож, заробити свій перший капітал можна і у кризові часи, головне не піддаватися паніці та ретельно слідкувати за змінами на ринках.