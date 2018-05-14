Цінні властивості капусти, про які ви могли не знати

Усім доступний овоч займає провідні позиції серед продуктів, які лікують людей. Зокрема, капуста дуже корисна для щитовидної залози.

Капуста багата на вітаміни (зокрема, вітамін С, калій та кальцій), клітковину та мінерали, пише Мaximum.

Також капуста добре відома в народній медицині як засіб, який полегшує біль – листя капусти прикладають до наболілого місця.

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У лікувальних та профілактичних цілях листя капусти прикладають на ніч до горла, оскільки щитовидна залоза відповідає за нормальний метаболізм, тож важливо стежити за її здоров'ям.

Червона капуста знижує ризик розвитку раку. Антоціани, які вона містить, мають антиоксидантні властивості. Споживання червоної капусти також знижує ризик розвитку атеросклеротичних уражень завдяки вітамінам E, C та бета-каротину.

Червона капуста знижує ризик розвитку раку та атеросклеротичних уражень

Білокачанну капусту використовують для очищення організму. Окрім того, зі слів вчених, люди, які щодня споживають капусту, також менш схильні до розвитку онкозахворювань.

Чудові косметичні ефекти має біла та італійська капусти – це через високий вміст сірки. Шматочки листя капусти знімають напухлість та набряки і позитивно впливають на зовнішній вигляд шкіри, волосся і нігтів.

Білокачанну капусту використовують для очищення організму