Ціну електроенергії можна було б зменшити на 15%, – нардепка про скасування формули "Роттердам+"

Завдяки схемі "Роттердам+" прибутки українського олігарха Ріната Ахметова ростуть на сотні процентів.

Про це у своєму відеоблозі "Енергетична стратегія" розповіла нардепка Вікторія Войціцька.

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За її словами, історія розпочалася ще у 2016 році, коли суди несподівано зняли арешт з газовидобувного бізнесу олігарха. А вже навесні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила новий порядок формування ціни електроенергії, відомий як формула "Роттердам+".

Крім цього, Войціцька зазначила, що найбільшою приватною газовидобувною компанією в Україні є ДТЕК, яка належить тому ж Ахметову.

Отже, олігарху дозволили менше платити податків, а у бюджеті не знайшлося грошей на субсидії та на підвищення зарплат вчителям та лікарям,

– наголосила нардепка.

Й зауважила, що податковий комітет Верховної ради очолює Ніна Южаніна, а вона – близька соратниця чинного президента Петра Порошенка.



Ніна Южаніна

Войціцька пояснила, що Южаніна вже понад півроку не виносить на розгляд комітету законопроект про скасування формули "Роттердам+". Й додала, що тільки цим законом можна було понизити ціну електроенергії на 15%, позбавивши надприбутків найбагатшого олігарха.

Що таке "Роттердам+"? Це методика формування ціни на паливну складову (а саме вугілля) при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. Діяти почала у травні 2016 року, як результат втрати Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну – через війну на Донбасі.



Вартість палива визначає наступна формула: ціна вугілля у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну. І експерти, і депутати, і чиновники неодноразово заявляли про корупційність цієї методики.

Дивіться повний випуск відеоблогу Вікторії Войціцької "Енергетична стратегія" за 5 квітня 2019 року