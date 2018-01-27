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Цирк без тварин: активісти вийшли на акції протесту в Києві та Харкові (фото та відео)

19:29, сьогодні 192 Читать новость на русском
У Києві та Харкові пройшли акції за цирк без тварин
У Києві та Харкові пройшли акції за цирк без тварин / Фото з Facebook

Київські та харківські активісти вийшли на акції протесту проти використання тварин у циркових виставах.

Про це повідомляється на сторінці ініціативи UAnimals у Facebook.

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Зазначається, що кілька десятків зоозахисників вдень, 27 січня, пікетували Національний цирк України в Києві. Вони протестували проти відкриття нового циркового сезону – вистави "Слон і смугастий рейс" за участю бенгальських тигрів.

Активісти стверджують, що під час дресирування до тварин застосовують такі методи, як голод, побої, ізоляцію та інші покарання.

Також, акція за цирк без тварин проходила сьогодні зранку в Харкові навпроти будівлі Харківського державного цирку. Вона була менш чисельною, ніж київська – на неї прийшло близько десятка активістів з плакатами. Зоозахисники пікетували початок програми за участю дресированих собак, котів, поні та мавп.


Активісти протестують проти тварин у цирку


У Києві та Харкові пройшли акції за цирк без тварин


Активісти вийшли на акцію протесту за цирк без тварин

Нагадаємо, у листопаді 2017 року депутати Київської міської ради підтримали проект рішення про заборону пересувних цирків-шапіто з тваринами.

Теги: Новини України Новини Києва Новини Харкова світ тварин протести
Джерело: 24 Канал
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