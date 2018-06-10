"Цирковий" показ Moschino Resort 2019: Алессандра Амброзіо вразила в образі фокусника: фото

На території кінноспортивного центру в місті Бербанк, штат Каліфорнія, пройшов показ круїзної колекції Moschino. Креативний директор марки Джеремі Скотт перетворив фешн-шоу в справжню циркову виставу.

"Пані та панове, ласкаво просимо у Moschino-цирк": дизайнер Джеремі Скотт зробив справжню циркову виставу у його яскравій манері. Він представив кричущі кольори, блискучі матеріали, гротескні аксесуари і відповідний макіяж.

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На подіумі з'явилися моделі, чиї образи нагадували клоунів, фокусників, гімнастів, дресирувальників і інших артистів видовищного жанру.



Moschino Resort 2019



Moschino Resort 2019

"Я думаю, що ми завжди потребуємо веселощів", – заявив Скотт.



Moschino Resort 2019



Moschino Resort 2019

Серед моделей кілька разів на подіум виходила "ангел" Victoria's Secret Алессандро Амбросі. В одному з образів була схожа на фокусника. Крім того, артистами "цирку" Джеремі Скотта теж стали Стелла Максвелл, Ізабелі Фонтана, Тедді Куінліван.



Алессандра Амброзіо



Moschino Resort 2019

Серед зіркових гостей, які спостерігали за показом круїзної колекції Moschino, були Періс Джексон, Кріс Дженнер, Емма Робертс, Гвен Стефані та інші. Стефані прийшла з синами: 12-річним Кінгстоном, дев'ятирічним Зумою і чотирирічним Аполло.



Емма Робертс стала зірковим гостем "цирку" Moscino



Гвен Стефані із синами на показі Moscino

Показ Moschino Resort 2019: відео