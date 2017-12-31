Цистерна з газом вибухнула на Дніпропетровщині

У місті Новомосковськ, що на Дніпропетровщині, вибухнула цистерна з газом. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, інцидент стався вранці 31 грудня близько 09:00 у місті Новомосковськ на вулиці Кущівська, 59.

Читайте також: В Одесі на вулиці зарізали фельдшера

"На відкритій території одного із приватних підприємств стався хлопок в автоцистерні з газом, внаслідок хлопка стався розліт 3-х балонів та виникла пожежа, яка розповсюдилася на дві окремі поряд будівлі", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що пожежу ліквідовували 26 пожежників та 5 одиниць техніки.