Цистерна з газом вибухнула на Дніпропетровщині
15:05, сьогодні 1031 Читать новость на русском
У місті Новомосковськ, що на Дніпропетровщині, вибухнула цистерна з газом. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Як повідомили у прес-службі ДСНС, інцидент стався вранці 31 грудня близько 09:00 у місті Новомосковськ на вулиці Кущівська, 59.
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"На відкритій території одного із приватних підприємств стався хлопок в автоцистерні з газом, внаслідок хлопка стався розліт 3-х балонів та виникла пожежа, яка розповсюдилася на дві окремі поряд будівлі", – йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що пожежу ліквідовували 26 пожежників та 5 одиниць техніки.
Джерело: 24 Канал
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