Цитата дня: судді в Україні шакали, знають, що їм дадуть пару гривень і випити, – Берінчик
Чемпіон WBO Oriental у легкій вазі Денис Берінчик різко розкритикував суддів у боксі в Україні.
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Критикуючи Федерацію боксу України через відсутність успіхів, боксер жорстко пройшовся і по суддях.
Судді в Україні повні ганд**и, будемо трощити їх на**й всіх. Вони шакали. Приїхали, знають, що їм дадуть пару гривень, дадуть випити, умови. Він готовий на все, щоб вирватися зі свого міні-містечка
– сказав Берінчик.
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Боксер зазначив, що саме було на чемпіонаті й кубках України.
Берінчик погано боксує, бореться - видалити його. Коли ти потрібний боксер - то ти найкращий. Коли ти непотрібний - ти відразу стаєш автоматично поганим,
– резюмував боксер.
Джерело: 24 Канал
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