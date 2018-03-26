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"Цитрус" визнав провину в інциденті з iPhone та пообіцяв компенсацію

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"Цитрус" визнав провину в інциденті з iPhone / Фото з відкритих джерел

Мережа магазинів "Цитрус" визнали свою провину в інциденті, під час якого смартфон iPhone 6S, який клієнтка передала на ремонт, а потім на утилізацію, потрапив до рук зловмисників.

Про це заявив CEO компанії "Цитрус" Віталій Кузнєцов, інформує LIGA.net.

"Так, ми визнаємо свою провину", – заявив Кузнєцов.

Він додав, що компанія готова сісти за стіл переговорів і визначити суму моральної компенсації киянці Вікторії Графській і її сім'ї.

Раніше компанія пропонувала як компенсацію новий iPhone 6S, але постраждалі відмовилися від цього, вважаючи таку компенсацію неадекватною, оскільки моральна шкода отримала не тільки Вікторія, але і її сім'я.

Нагадаємо, киянка Вікторія Графська в січні цього року здала свій iPhone 6S в ремонт в "Цитрус", проте вона отримала відповідь, що смартфон не підлягає ремонту. А вже через півтора місяці невідомі почали шантажувати жінку. Вони погрожували їй опублікувати особисті дані із того ж таки телефону і в кінцевому результаті виконали погрозу.

Теги: Техно Скандал Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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