Цій нечисті не місце в Україні, – соратниця Порошенка поскандалила з Мураєвим в ефірі

Кандидатка у депутати від списку "Європейської солідарності" Софія Федина посварилась у ефірі із Євгеном Мураєвим, який йде на вибори від "Опозиційного блоку".

Емоційною словесною перепалкою завершилася розмова Федини і Мураєва у ефірі програми "Право на владу".

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Так, Мураєв традиційно заявив, що попередня влада привела до економічного занепаду країни.

"Чим ви займалися ці 5 років – це раз. І друге – скажіть, що ви п'єте чи курите, якщо не розумієте, що вас не лише не хочуть чути і бачити у цьому парламенті", – сказав він.

Лідер партії "Наші" також заявив, що "патрона" (Порошенка – 24 канал) їхньої політичної сили "хочуть бачити на лаві підсудних".

Мені казали, що ви – нечисть, і я в цьому переконалася. Це перше. Друге – чим я займалася цих пять років? Робила все, щоб допомогти нашим захисникам відбити московську навалу, яка сюди прийшла завдяки таким, як ви,

– відповіла на це Федина.

Далі конфлікт лише набирав обертів. Федина нагадала Мураєву, що він – "проти НАТО, проти української мови та української церкви".

"Україна така погана, на вашу думку, чому ви не вимітаєтеся туди, до Путіна?", – додала вона.

Зазначино, що на висловлювання Федини щодо пам'яті Небесної Сотні та Героїв війни присутні у студії реагували негативно, називаючи це маніпуляцією.

Які ще скандали пов’язані з Мураєвим?Він відомий своїми скандальними проросійськими висловлюваннями стосовно війни на Донбасі та Революції Гідності. Так, події, які відбувались на Майдані у 2013-2014 роках опозиціонер у листопаді 2017 року називав "державним переворотом". Мураєв проти декомунізації та за збереження символів комуністичного режиму. Війну на Донбасі політик називає "громадянським конфліктом".



У червні 2018 року Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо народного депутата Євгена Мураєва за статтями "державна зрада" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину". Він в інтерв’ю 112 каналу оцінив бранця Кремля українського режисера Олега Сенцова як "терориста", який готував вибухи.

Хто така Софія Федина?Громадська активістка та співачка. Доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. Вона потрапила до топ-10 списку оновленої партії п’ятого президента України Петра Порошенка. До Ради Федина йде під п’ятим номером списку партії.