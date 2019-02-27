ТСК щодо розслідування корупції Порошенка на крові має бути створена негайно, – Юлія Тимошенко

Верховна Рада має негайно ухвалити постанову про створення тимчасової слідчої комісії, яка вивчить всі факти корупції чинного президента.

Про це Юлія Тимошенко сьогодні заявила в парламенті, повідомляється на сайті партії.

За словами лідера "Батьківщини", саме Верховна Рада, за Конституцією, має право розслідувати корупцію глави держави.

І фракції парламенту, зокрема "Самопоміч", Радикальна партія Олега Ляшка, та незалежні депутати підтримують проект постанови про створення ТСК щодо розслідування корупції Порошенка в оборонній галузі, про окремі приклади якої – постачанні українській армії запасних непридатних запчастин з території країни-агресора – стало відомо з розслідування журналістів, додала голова партії.

Для цього потрібно 150 голосів. Якщо Андрій Парубій не порушить процедуру і поставить постанову про створення ТСК на голосування, вона буде однозначно створена. 150 голосів буде. Розпочнеться розслідування корупційної діяльності чинного головнокомандувача на незаконних постачаннях з країни-агресора зіпсованих частин на потреби української армії. Усе це завтра може стати реальністю і залежить лише від волі однієї людини – Андрія Парубія. Або він буде спільником корумпованого президента, або він стане на позиції парламентаризму і виконає свій обов’язок,

– наголосила вона.

Створення комісії стане першими кроком до здійснення процедури імпічменту президента.

Окрім того, повідомила Юлія Тимошенко, разом із командою "Батьківщини" вона продовжує збирати підписи депутатів за початок процедури імпічменту глави держави, який порушив ст. 111 ККУ.

"А це означає державна зрада, підрив обороноздатності країни. У той час, коли наших українців вбивають на фронті, окуповані Крим та Донбас, головнокомандувач країни через свої заводи здійснює корупційні оборудки і тим самим відмиває гроші з бюджету України та нищить обороноздатність нашої держави. Це недопустимо. Якщо ми як парламент замовчуватимемо, це означатиме, що ми співучасники", – зауважила голова партії.

За її словами, те що сьогодні викрили журналісти – це маленька верхівка айсбергу всієї корупції на війні, зароблянні десятків мільярдів грн на біді, на вбивствах українців, на окупації наших територій.

"Після виборів я гарантую вам – усі, хто в тому задіяні, починаючи від Порошенка і закінчуючи його корумпованим оточенням, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона також обурилась тим, що в той самий день, коли стало відомо про заробляння Порошенка на корупції в армії, кишеньковий Конституційний суд глави держави визнав неконституційною статтю 368-2 ККУ, що вимагає та передбачає відповідальність за незаконне збагачення.

"Зараз через КС вони починають коригувати ККУ, щоб не сісти внаслідок своєї корупції на крові. І це є справжнє обличчя президента", – підсумувала Юлія Тимошенко.