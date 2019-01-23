Цькування вчителів в Україні: чи зможе новий закон про булінг захистити педагогів

Днями у столиці стався інцидент, який обурив не лиш Київ, а й всю Україну. Батько учня столичного ліцею на Оболоні ледве не до смерті побив учителя на шкільному подвір'ї. Журналісти 24 каналу з'ясували, що трапилося у навчальному закладі та як зробити школу безпечною не лише для дітей, а й для тих, хто приходить їх навчати.

16 січня вчитель фізкультури ліцею №157 Ігор Матвієнко вів 4-А клас на урок. Один з учнів, Роман, не слухався, кидав м'ячем і на численні зауваження педагога не реагував. Тоді викладач схопив його за плечі й крикнув, аби той вгамувався – хлопчик розплакався і втік.

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Після уроків до школи приїхав батько Романа. Камери спостереження зафіксували – він приніс із собою в пакеті пилу. У дворі школи на очах у дітей кинув фізкультурника на землю й почав щосили гамселити.

Вчитель фізкультури школи №210 В'ячеслав Дяченко розповів, що батько не зупинився і казав: "Давай сюди руку, я тобі зараз буду її відрізати за те, що ти нею мого Ромчика чіпав".



Кадри із камер відеоспостережень

У мами Романа ж версія інциденту протилежна. За її словами, вчитель фізкультури душив її сина й це все – у день народження хлопця. Жінка додала, що дитині довелося викликати швидку, а бійку на вулиці першим почав теж Матвієнко.

Сам вчитель зараз у важкому стані в лікарні зі струсом мозку та розривом легені, йому зробили кілька операцій. Сам просить його поки не турбувати. У ліцеї чоловік викладає уже 20 років. Має чорний пояс з тхеквондо, його люблять і колеги, і учні.



Вчитель фізкультури ліцею №157 Ігор Матвієнко

Нападник наступного дня сам прийшов до поліції з адвокатом, там йому оголосили підозру й затримали, а суд відправив під нічний домашній арешт. За побиття йому загрожує до восьми років за ґратами. Генпрокурор Юрій Луценко у Фейсбуці пообіцяв, справу скерує до суду.

Учителі столичного ліцею № 157 вирішили не мовчати й вишли на протест: бояться за своє життя і здоров'я. 23 січня під рясним снігом на подвір'ї навчального закладу зібралися вчителі з усіх шкіл району.



Протест під столичним ліцеєм № 157

У руках в них – кольорові папірці з хештегом #ЗахистімоВчителів. Їх підтримали й батьки дітей та самі учні – усі проти насилля над вчителями.

Якщо кожен батько матиме таке право, як наші вчителі будуть ставитися до наших дітей? Вони прийдуть, просто просидять, боятимуться зробити зауваження, боятимуться поставити адекватну оцінку,

– пояснила Наталія Корсунь, мати учня 5-А класу ліцею №157.

Столичний департамент освіти відрядив до школи психологів, та вчителі впевнені, що проблему булінгу на рівні навчального закладу не вирішити.

Днями запрацював закон про протидію булінгу. У Міносвіти запевнили, що він уже враховує випадки цькування вчителів. Найжорсткіше покарання за це – 1700 гривень штрафу й 60 годин виправних робіт. Проте нові пропозиції педагогів у міністерстві теж готові розглянути.

Батьки часто перекладають відповідальність за виховання дітей на вчителів, тож педагоги радять: перш, ніж скаржитися на школу, подбати про стиль виховання у родині.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Одесі троє невідомих зіштовхнули 64-річного вчителя фізики з велосипеда та відібрали транспортний засіб.