Цього місяця Марс максимально наблизиться до Землі: що це означає

27 липня науковці очікують так зване "велике протистояння" Марса. Червона планета знаходитиметься на одній лінії із Сонцем та Землею і максимально наблизиться до нашої планети.

Про це повідомляє портал Cikavosti.

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Наразі Марс за яскравістю свого світла поступається лише гіганту Юпітеру. За словами фотографа Алана Дайєра, в залежності від того, як Марс сходить на південному сході, на поверхні води зявляється блискуча доріжка. Як правило, такі "доріжки світла", викликані відбиттями від гребінців маленьких хвиль, що утворюють тільки Сонце і Місяць (іноді Венера і Юпітер). Однак тепер вона є і у Марса.



Фото Дайера, яке він зробив поблизу свого дому в Канаді

Також Дайер зазначив, що в нього вийшло зробити панорамний знімок, на якому можна побачити Марс і Юпітер з їх "сяючими доріжками", а також Чумацький Шлях і Сатурн в Стрільці.

Варто зазначити, що кожне протистояння відрізняється різною відстанню між Землею і Марсом. Найцікавішими є літні протистояння, оскільки у цей час Марс максимально зближується з Землею. Так, якщо протистояння припадає на зиму, то відстань між планетами складає близько 100 мільйонів кілометрів, але вже до кінця літа воно скорочується до 56-60 мільйонів кілометрів.

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Серед всіх відомих науці протистояннь найзнаменитішим вважається подія 5 вересня 1877 року, коли астроном зі США відкрив світові існування двох супутників Марса – Деймоса і Фобоса. Крім того, в цей же період його італійський колега виявив марсіанські "канали". Востаннє астрономи спостерігали "велике" протистояння 28 серпня 2003 року, коли Марс наблизився до Землі на рекордні 5 579 мільйонів кілометрів. Марс у 2018 році майже повторить цей результат і опиниться на відстані в 5 557 мільйонів кілометрів від нас.

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