Цього можна досягти – Волкер зробив свій прогноз щодо закінчення боїв на Донбасі

Військові дії на Донбасі можна припинити вже у 2018 році. Але має бути повне виконання мінських домовленостей.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер в інтерв’ю ВВС.

"Мир, поза всяким сумнівом. Ми хочемо побачити мир і закінчення боїв. Ми хочемо бачити всіх громадян України в спокої і безпеці. Це могло б стати базою для початку повного виконання мінських угод. І всього цього можна досягти за 12 місяців", – переконаний Волкер.

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Він також додав, що якби Росія хотіла вирішити конфлікт на Донбасі, вона б давно вийшла звідти. Прогресу в переговорах з Росією США не бачать.

"Я б хотів, щоб Росія прийняла іншу точку зору. Вважаю, що якщо Росія вийшла б з конфлікту, це було б в інтересах усіх сторін", – заявив Волкер.