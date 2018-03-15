Цього недостатньо: західні ЗМІ про відповідь Британії на отруєння Скрипаля та наслідки для Росії

Великобританія зайняла жорстку позицію щодо розслідування справи про отруєння колишнього російської розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Сосблері, до якого, за словами Терези Мей, "або безпосередньо, або опосередковано" причетна Москва.

14 березня прем'єр-міністр Великої Британії оголосила про вислання 23 російських дипломатів, бойкот Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у РФ, та замороження російських активів у разі, якщо вони шкодитимуть безпеці Сполученого Королівства. Окрім цього будуть посилені і перевірки приватних авіарейсів та вантажоперевезень з Росії.

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Дипломатична війна, яка розгорілася між двома країнами з новою силою, та резонансний злочин, що став поштовхом до цього, наразі є топ-темою для провідних світових ЗМІ. Західні оглядачі намагаються проаналізувати, чи ефективними є заходи, вжиті Британією проти Росії після отруєння подвійного агента Скрипаля, як у ситуації, що склалася, діятимуть союзники Терези Мей та чого очікувати надалі від глави Кремля.

Так, The Guardian із посиланням на думки аналітиків пише про те, що дії Терези Мей є зваженими і цілеспрямованим, але навряд чи вони посилять тиск на Москву.

Заступник директора Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джонатан Еял зазначив, що очікував ще жорсткішої реакції. Його колега Малькольм Чалмерс додав, жоден із штрафних заходів британського уряду сам по собі ніяк не вплине на стан російської економіки.

На думку Чалмерса, "справжнім лакмусовим папірцем стане підтримка чинних антиросійських санкцій Євросоюзом". Чиновники визнають, що на практиці міжнародна підтримка Британії буде багато в чому залежати від того, чи переконає вона своїх партнерів у провині Росії. Незважаючи на заяви Росії про знищення всієї хімзброї, давно є підозри, що частина отрути таки була прихована, зауважує науковець.

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Антикорупційний активіст і критик Путіна Роман Борисович висловлює схоже твердження. За його словами, Мей упустила можливість показати, що Британія налаштована серйозно.

На жаль, це (вигнання російських дипломатів – "24") повністю передбачувано і абсолютно неефективно. Це додасть хоробрості російській еліті: вони вирішать, що тепер Британія належить їм,

– прокоментував він для The Daily Beast.

Американська газета також цитує лідера російської опозиції Олексія Навального, який в інтерв'ю ABC News зазначив, що хотів би побачити економічні санкції і заморожування активів трьох осіб: Алішера Усманова (йому належить міноритарний пакет акцій футбольного клубу "Арсенал"), Романа Абрамовича, безпосереднього власника ФК "Челсі", і першого заступника голови уряду РФ Ігоря Шувалова, який, за твердженнями Навального, є власником пентхауса в центрі Лондона вартістю у 18 мільйонів доларів.

Натомість журналіст швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш упевнений, що Британія не зможе успішно протидіяти Росії без підтримки міжнародної спільноти.

"Як відповідь на атаку з використанням бойової отрути нервово-паралітичної дії "Новічок", прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей дала вказівку вислати з країни російських дипломатів. Однак цього недостатньо – необхідна максимально широка міжнародна реакція", – констатує автор статті.

Замахи на колишнього офіцера російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки у Сослбері не є пересічним злочином і тому вимагають непересічної відповіді, продовжує Рюш.

Або замахи було скоєно за дорученням Кремля, або ж Росія втратила контроль над своїм секретним арсеналом, що здається малоймовірним в країні, чия структура управління з верхівки до віддалених провінцій нашпигована колишніми співробітниками спецслужб. (...)Тому необхідно утворити виразний фронт міжнародної солідарності. (...) ЄС повинен усвідомити, що в цьому випадку мова йде про замах на загальноєвропейські інтереси,

– акцентує увагу журналіст.

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Його заклик підхоплює авторитетне The Washington Post у своїй редакційній статті.

Кроки щодо Росії, які Лондон здійснив після отруєння Скрипалів, вагоміші, ніж дії Лондона після вбивства Олександра Литвиненка, ще одного російського шпигуна, отруєного у Британії. Проте необхідно, щоб ці заходи були підтримані урядами інших країн, починаючи зі США, наголошує видання. WP рекомендує Конгресу наполягти на практичному застосуванні санкцій США, які він наказав ввести за попередні злодіяння Росії.

"Належною відповіддю Путіну на міжнародному рівні стала б відсіч його витівок на всіх фронтах: у Сирії, в Україні, в кіберпросторі. За відсутності таких дій амбіції і зухвалість глави Кремля будуть лише зростати, – застерігають автори публікації.

Тим часом, як зауважує Die Welt, справа про отруєння Скрипаля стає "справжнім екзаменом для Європи щодо її ставлення до Росії".

Замах на життя російського розвідника у Солсбері, в якому, згідно з наявними доказами, простежується російських слід, вписується в тактику ведення гібридної війни, за допомогою якої Москва вже не перший рік дестабілізує Захід, пояснює німецька газета.

Якщо Брюссель і надалі буде обмежуватися лише запевненнями в солідарності, адресованими Лондону, Москва витлумачить це як черговий доказ не лише типової для Європи нерішучості, але й відсутності єдності позиції щодо великого сусіда на Сході, який давно розпізнав цю слабкість і використовує її у своїх іграх на світовій арені. Болючим прикладом для ЄС стала підтримка Путіним режиму Асада в Сирії,

– вказує Die Welt.

На думку авторів матеріалу, "Лондон дуже зацікавлений, щоб справа Скрипаля призвела до посилення європейських санкцій проти Росії".

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом. Натомість глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.