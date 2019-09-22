Цього разу мопед: на "мосту Кличка" спіймали п'яного порушника – фото

Водій з явними ознаками сп'яніння вирішив проїхатись на електромопеді по велодоріжці пішохідно-велосипедного мосту в Києві. Тепер чоловікові доведеться відповісти перед судом.

Порушника відразу затримали правоохоронці, про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції столиці.

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До всього, 31-річний чоловік не мав відповідної водійської категорії для керування мопедом. Інцидент стався близько 9 ранку 22 вересня.

Спілкуючись з водієм, патрульні виявили у нього явні ознаки сп'яніння. Чоловік відмовився проходити огляд на стан сп'яніння як на місці зупинки, так і у медичному закладі,

– додали правоохоронці.

Тепер, крім вже виписаного штрафу на 510 гривень, на водія очікує суд. Він може накласти штраф за керування напідпитку розміром в 10 200 гривень та 1 рік позбавити права керування транспортними засобами.



Порушник на "мосту Кличка"/ Фото Нацполіції

"Міст Кличка" – що про нього відомо?

Це переправа, яка з'єднує два пагорби фактично у центрі столиці: Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки побудова мосту є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, містяни охрестили споруду "мостом Кличка".



Протяжність переправи – 210 метрів, висота – 22 метри, ширина – відрізняється у різних місцях (від 6 до 14 метрів). На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.



Відкрили його 25 травня 2019 року. До слова, НАБУ розпочало кримінальне провадження через ймовірну розтрату грошей або зловживання службовим становищем під час будівництва "мосту Кличка". З ним весь час трапляються якісь оказії: то тріскає скло, то виїжджають автівки.

Дивіться відео про невдачі переправи: