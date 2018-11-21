Цього разу не "євробляхери": на Черкащині блокують дорогу на Київ

Мешканці Сміли, що на Черкащині, третій день блокують трасу до Києва. Так люди вирішили висловити обурення тарифами на газ.

Про це повідомили в "Укравтодорі".

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Акція відбувається на 198-му кілометрі траси Київ – Знам’янка, що на виїзді зі Сміли у напрямку Києва.

"Вимоги протестувальників – незгода з встановленими тарифами на газопостачання в міістіі Сміла. На місці події забезпечення безпеки дорожнього руху та охорону громадського порядку здійснюють наряди працівників патрульної поліції", – зазначили в агентстві.

Що не так із опалювальним сезоном у Смілі? Справа у боргах. Попередній постачальник тепла лишив боргів на 86 мільйонів гривень. Їх ніхто не сплачував, і у місті не можуть розібратися, хто їх має сплатити. "Нафтогаз" заблокував подачу блакитного палива до вирішення ситуації із величезною заборгованістю.



14 листопада у містіі через відсутність упродовж кількох днів тепла у будинках оголосили надзвичайний стан. У зв’язку з відсутністю опалення у місті майже не працювали дитсадки та школи. 15 листопада віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко сповістив, що Смілі буде надано короткостроковий кредит у сумі 25 мільйонів гривень для початку опалювального сезону. З вечора 15 листопада запустили 9 з 20 котелень, зараз тепло в домівки повернулося.



Та проблема лишилась. Хоч тепло вже подали до осель і місто повертається до нормального життя, питання боргів досі не вирішили. "Нафтогаз" і далі вимагає від міської влади взяти на себе борг у 86 мільйонів гривень приватного підприємства, яке сім років опалювало місто. Суд проти керівника підприємства, який мав відбутися 19 листопада, перенесли, оскільки не всі учасники процесу були присутні. Таким чином, зараз міські котельні використовують газ, фактично, незаконно, і люди бояться, що тепло знову вимкнуть. А якщо місто візьме борг на себе, то виплачувати його доведеться з власних кишень містям.



Людям такі перспективи не подобаються. Тож вирішили мітингувати. 19 листопада на трасі Київ – Знам’янка вони встановили намети. Учасники акції оголосили протест безстроковим.