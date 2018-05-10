Цього разу поліція змогла впоратись із навалою російської пропаганди на 9 травня

Георгіївських стрічок і червоного комуністичного ганчір'я вчора у Києві не було. На меморіалі взагалі не було.

Вперше 9 травня у Києві цього лайна справді не було. А в кого трошки й було, той далі Арсенальної не дійшов.

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Вчора менти заборонену ворожу символіку вперше проконтролювали нормально. Нечисленних персонажів із нею блокували на самому початку до рамок металошукачів, а декілька чоловік з колорадськими стрічками точно затримали.

Мабуть, загалом за весь день їх було значно більше. В принципі, можна було б ментам віддати належне. Якщо би блокували та не пропускали вони спочатку й добрих людей із символікою національною та видимими ознаками нормальної проукраїнської позиції.

Мені особисто пробиратися до меморіалу довелось крізь задній вихід і службові приміщення якогось кабака. Багатьом довелося продиратися дворами. А декому так і не вдалося пройти. Ватної громадськості було тисяч п'ять точно. Можливо трохи більше. Варто із сумом зазначити, що складалась вона не тільки виключно з древніх та напівживих.

Певний відсоток серед ватної громадськості складала і молодь. І навіть діти, яких їх батьки тягнуть до меморіалу та розповідають про "вечный огонь вечно горит".

Якщо хтось досі чекає, що незабаром "вони всі вимруть" і це припиниться само собою, не варто тішити себе настільки оптимістичними сподіваннями. З їх рівнем фінансування і організації само собою нічого не припиниться. Принаймні, дуже-дуже не скоро припиниться. Замість повністю вже вимерлих справжніх ветеранів вони вигадали собі "Бессмертний полк" з фотографіями ветеранів на палицях.

Згодом, у критичний момент вони вигадають собі ще якийсь прийом для зміни поколінь. Втім, основну масу і моральний авангард за старою доброю традицією представляють міські божевільні, 60-річні "ветерани", льотчики з морськими кортіками, доблесні освободітєлі Угорщини й Чехословаччини та інші юродиві та прокажонні. Наступним кроком за заборонами колорадських стрічок і комуністичної символіки у найближчі роки має неодмінно стати заборона радянської військової форми загалом.

До того ж часу нам поки що не залишається нічого іншого, аніж кожного разу, на кожному їх новому заході хоча б знову і знову псувати їм нерви, пити кров і не давати спокійного життя. Демонструвати, що їм тут не раді. З кожним роком все меньше раді.

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