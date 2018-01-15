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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ

Цього разу все буде інакше: експерт спрогнозував, коли та чому може початися новий Майдан

22:17, 15 січня 1593 Читать новость на русском
У 2019 році в Україні може розпочатися нова революція
У 2019 році в Україні може розпочатися нова революція / Фото з відкритих джерел

Ситуація в Україні на початку 2018-го нагадує 2013 рік. Петро Порошенко консолідує владу, відтягуючи реформи, обіцяні західним партнерам, та переслідуючи супротивників з опозиції. Як і в епоху президента-втікача Віктора Януковича, в державі не існує верховенства права, відсутня парламентська відповідальність та ефективна боротьба із корупцією.

Це все може призвести до спалаху нового Майдану у 2019 році, пише експерт Atlantic Council і професор Університету Рейрсона в Торонто Даяна Френсіс.

Читайте також: Наступна українська революція відбудеться не на вулицях, – нардеп

Однак, на її думку, чергова "вулична революція", як у 2004 чи у 2014 роках, може призвести до нестабільності та відновлення російської агресії. Щоправда, тепер здійснити це для РФ буде важко, адже Україна озброєна "до зубів", зауважує автор публікації.

У країні тисячі патріотичних ветеранів, що воювали із сепаратистами на Донбасі. Кількість готових до бойових дій військових із 2014 року теж зросла із 6 тис. до 204 тис., і це не враховуючи десятки тисяч прикордонників, членів Національної гвардії та незаконних військових формувань. Крім того, адміністрація Трампа схвалила постачання Україні протитанкових ракет Javelin та снайперських гвинтівок M107A1. Завдяки такому військовому оснащенню українцям у разі державного перевороту можна не боятися російського вторгнення, впевнена Френсіс.

Водночас для Порошенка залишається мало часу. У нього залишається чотири невиконані справи: переглянути свою позицію щодо створення Антикорупційного суду в Україні, припинити переслідування Національного антикорупційного бюро, скасувати депутатську недоторканність і заборонити передвиборчу агітацію на телебаченні до 2019 року,
– розмірковує експерт Atlantic Council.

Якщо ці перетворення не будуть втілені в життя, це призведе до нового протесту у найближчі місяці, що здобуде широку міжнародну підтримку і спричинить проведення дострокових виборів. Україніці зі своїм військовим оплотом проти Росії можуть нарешті отримати шанс скинути одіозну політичну еліту, робить висновок Френсіс.

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Теги: Новини політики Корупція Новини України Зброя Євромайдан Петро Порошенко Україна – Росія Антикорупційний суд протести
Джерело: 24 Канал
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